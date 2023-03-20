Филя, готовься: Галкин предложил отправить на передовую Киркорова в прозрачных колготках

Галкин убежден, что в компании Вовк и Скабеевой Киркоров произведет на оккупантов максимально деморализующий эффект.

Максим Галкин отправил Филиппа Киркорова в прозрачных колготках на войну / instagram.com/maxgalkinru, Скриншот YouTube

Российский комик Максим Галкин продолжает успешные гастроли по США, которые буквально мозолят глаз его бывшим друзьям из страны на болотах. Юмориста признали иностранным агентом из-за его публичной критики войны в Украине, и пропагандистов, которые воспевают насилие над украинским народом.

Среди последних оказался и близкий друг семьи Галкина и Пугачевой - Филипп Киркоров, бывший муж Примадонны. Не удивительно, что время от времени он становится объектом для жестких шуток юмориста. К примеру, недавно в очередной раз перекроивший себя певун стал невольным участником импровизации Галкина.

На одном из американских концертов комик напомнил, что Ангелина Вовк, ведущая передачи "Спокойной ночи, малыши", решила отправиться на фронт, поддерживать оккупационные войска вместе с игрушечными Хрюшей и Степашей. Юморист решил, что ей недостает еще одного помощника - Фили Киркорова в андрогинном наряде, и с головой одной из главных пропагандисток наперевес.

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"Ангелина Вовк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой... На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову Скабеевой, это будет похоже на бренд Versace, то будет потрясающе", - предложил Максим Галкин.

К слову шутку зал встретил гомерическим хохотом, а российские СМИ почему-то обиделись на жесткие высказывания иноагента, которого они сами не прочь полить грязью при любом удобном случае.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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