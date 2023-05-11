"На первом месте Соловьев, на втором - я": Симоньян не понимает, почему украинцы хотят ее смерти

Пропагандистка Маргарита Симоньян возмущена таким отношением к себе.

https://stars.glavred.info/na-pervom-meste-solovev-na-vtorom-ya-simonyan-ne-ponimaet-pochemu-ukraincy-hotyat-ee-smerti-10469437.html Ссылка скопирована

Симоньян не понимает, почему украинцы хотят ее смерти / скриншот YouTube

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

"Они теперь в государственном украинском агентстве, на сайте проводят голосовалку, кого бы они хотели убить следующим. Это агентство УНИАН устроило опрос, кого надо грохнуть следующими. На первом месте Володя Соловьев, на втором месте я и далее по списку", - закатила истерику пропагандистка.

видео дня

Как сообщал Главред, российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что встречала Новый 2023 год с грустным лицом, так как ждала "бавовны" в России в новогоднюю ночь, и смогла заснуть лишь под утро.

В феврале Симоньян попыталась оправдаться перед россиянами за постоянные провалы армии РФ в Украине. По ее словам, цели так называемой "СВО" намеренно были сформулированы так размыто, ведь в процессе боевых действий "они могут меняться в зависимости от ситуации".

Вам может быть интересно: