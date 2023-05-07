"Напугала ежика…": Симоньян грозится покинуть Россию, если там примут Пугачеву

Пропагандистка Симоньян в хамской манере пригрозила россиянам "покинуть Россию".

https://stars.glavred.info/napugala-ezhika-simonyan-grozitsya-pokinut-rossiyu-esli-tam-primut-pugachevu-10468444.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян / скриншот YouTube

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является одной из прямых виновников войны в Украине, сделала "важное" заявление.

Видимо, обидевшись на действия путинского попугая, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на похоронах Юдашкина выразил свое почтение Алле Пугачевой, Симоньян в своей "зековской" манере стала угрожать жителям страны агрессора России.

По словам Симоньян, которую цитирует пропагандистское издание "Стархит", если россияне примут Пугачеву, то пропагандистка покинет страну.

видео дня

"Если этой шушере (Алле Пугачевой - авт.) будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", — "пугает" Симоньян лишить Россию "ценного" генофонда.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать террористическую Россию в войне против Украины, появилась в Москве. Не смотря на то, что артистка переехала в Израиль, продает свое имущество в России и в целом иногда осуждающе высказывается о войне, она все же решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

Главред также сообщал, что пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков появился на похоронах известного российского модельера и кутюрье Валентина Юдашкина и не смог пройти мимо российской певицы Аллы Пугачевой, которая неожиданно прилетела в Москву из Израиля, где живет последнее время.

Вас также может заинтересовать: