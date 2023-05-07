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"Напугала ежика…": Симоньян грозится покинуть Россию, если там примут Пугачеву

Алена Кюпели
7 мая 2023, 14:17 обновлено 7 мая, 14:29
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Пропагандистка Симоньян в хамской манере пригрозила россиянам "покинуть Россию".
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / скриншот YouTube

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является одной из прямых виновников войны в Украине, сделала "важное" заявление.

Видимо, обидевшись на действия путинского попугая, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на похоронах Юдашкина выразил свое почтение Алле Пугачевой, Симоньян в своей "зековской" манере стала угрожать жителям страны агрессора России.

По словам Симоньян, которую цитирует пропагандистское издание "Стархит", если россияне примут Пугачеву, то пропагандистка покинет страну.

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"Если этой шушере (Алле Пугачевой - авт.) будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", — "пугает" Симоньян лишить Россию "ценного" генофонда.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать террористическую Россию в войне против Украины, появилась в Москве. Не смотря на то, что артистка переехала в Израиль, продает свое имущество в России и в целом иногда осуждающе высказывается о войне, она все же решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

Главред также сообщал, что пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков появился на похоронах известного российского модельера и кутюрье Валентина Юдашкина и не смог пройти мимо российской певицы Аллы Пугачевой, которая неожиданно прилетела в Москву из Израиля, где живет последнее время.

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