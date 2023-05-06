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Момент попал на видео: путинский "попугай" Песков полез целовать руки Пугачевой

Алена Кюпели
6 мая 2023, 16:40 обновлено 6 мая, 16:45
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Песков лично подошел к Алле Пугачевой, чтобы сообщить ей, как он рад ее видеть.
Песков полез целовать руку Пугачевой
Песков полез целовать руку Пугачевой / Коллаж: Главред, фото KP.ru

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков появился на похоронах известного российского модельера и кутюрье Валентина Юдашкина и не смог пройти мимо российской певицы Аллы Пугачевой, которая неожиданно прилетела в Москву из Израиля, где живет последнее время.

По информации пропагандистского издания "Стархит", когда колонна друзей и родственников Юдашкина двинулась на место захоронения модельера, к Пугачевой подошел Песков.

Пресс-секретарь главного террориста планеты Путина пожал руку народной артистке, выразив тем самым ей своей почтение.

видео дня

Видео, как Песков целует руку Пугачевой

Он также перекинулся несколькими фразами с Пугачевой и даже склонился, чтобы любезно расцеловать руку артистки.

"Как вы? Я очень рад вас видеть", — обратился он к Примадонне.

Напомним, Пугачева решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина. Сообщается, что ее "свита" не подпускала журналистов к артистке "даже на пушечный выстрел". Ее тонированный Роллс-Ройс остановился прямо у здания. Ее завели с черного хода в место прощание с модельером.

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

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