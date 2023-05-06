На Роллс-Ройсе и в черной шляпе: Пугачева приехала на похороны Юдашкина

Журналистов не подпустили на пушечный выстрел к Алле Пугачевой. Видимо, так захотела сама звезда.

https://stars.glavred.info/na-rolls-royse-i-v-chernoy-shlyape-pugacheva-priehala-na-pohorony-yudashkina-10468252.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева приехала на похороны Юдашкина / Коллаж:Главред, Фото Комсомольская правда

Российская певица Алла Пугачева, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать террористическую Россию в войне против Украины, появилась в Москве.

Не смотря на то, что артистка переехала в Израиль, продает свое имущество в России и в целом иногда осуждающе высказывается о войне, она все же решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина.

Российские телеграмм-каналы стали массово публиковать появление Примадонны. Сообщается, что ее "свита" не подпускала журналистов к артистке "даже на пушечный выстрел". Ее тонированный Роллс-Ройс остановился прямо у здания. Ее завели с черного хода в место прощание с модельером.

видео дня

Пугачева надела черную глубокую шляпу и черные очки, пишет телеграмм-канал "Звездная пыль".

Видео о том, как Пугачева приехала на похороны Юдашкина

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

Кроме того, приезд Примадонны российской эстрады сильно триггернул одного из главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева. Он борзо назвал Примадонну "тварью, шелухой и мразью" в эфире своего шоу.

Вас также может заинтересовать: