Джинсы оверсайз и подтянутый пресс: Тина Кароль показала необычную себя

Тина Кароль не устает радовать своих поклонников новыми образами.

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Тина Кароль всегда в отличной форме/ коллаж: Главред, фото: t.me/tinakarolofficial

Известная украинская певица Тина Кароль, которая сделала все, чтобы предательница Ани Лорак не вернулась в Украину, показала себя в смелом образе.

Всегда элегантная Тина Кароль позировала в оверсайз джинсах и светлом свитшоте. На ее странице в Instagram можно было разглядеть подтянутый живот артистки и ее потрясающую форму.

"Хочется объятий и тепла сердечного, чтобы разговоры до рассвета, и недопитый холодный чай, слезы, смех, шутки и долго помолчать", - подписала свой пост Тина.

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В посте - новый образ Тины Кароль:

Напомним, ранее известная украинская поп-певец Тина Кароль устроила 14-летнему сыну Вениамину новогодние каникулы с размахом - в Карпатах.

ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

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