Джинсы оверсайз и подтянутый пресс: Тина Кароль показала необычную себя

Известная украинская певица Тина Кароль, которая сделала все, чтобы предательница Ани Лорак не вернулась в Украину, показала себя в смелом образе.
Всегда элегантная Тина Кароль позировала в оверсайз джинсах и светлом свитшоте. На ее странице в Instagram можно было разглядеть подтянутый живот артистки и ее потрясающую форму.
"Хочется объятий и тепла сердечного, чтобы разговоры до рассвета, и недопитый холодный чай, слезы, смех, шутки и долго помолчать", - подписала свой пост Тина.
В посте - новый образ Тины Кароль:
Напомним, ранее известная украинская поп-певец Тина Кароль устроила 14-летнему сыну Вениамину новогодние каникулы с размахом - в Карпатах.
ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
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