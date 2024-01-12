Потап в Дубае сел в лужу: не знает украинских поговорок

Потап, находясь в Дубай, перепутал слова из известного афоризма и показал, что не шибко-то и хорошо разбирается в украинском фольклоре.

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Потап в Дубае угодил в малоприятную ситуацию / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), когда пребывал за границей, отличился плохим знанием украинского фольклора и удивил своим простецким стилем в одежде. Потап угодил в Дубае на видео местного блогера.

Потап, почему одетый в лучших традициях украинских таксистов ‒ кожаную черную куртку и кепку ‒ сидел на стуле возле барной стойки в заведении общепита.

Блогер у Потапа сперва вежливо поинтересовался, из какой тот страны. Перед своим ответом украинский рэпер аккуратно оглянулся по сторонам и осторожно ответил ‒мол, он из Украины.

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Затем блогер спросил продюсера о любимой его цитате на его родном языке. На это Потап, долго не раздумывая, ответил: "Что тебя не убивает, то тебя не убивает" (на самом деле, этот афоризм звучит - "Что не убивает меня, делает меня сильнее" и его автор ‒ скандально известный немецкий философ Фридрих Ницше).

Напомним, ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

Позже Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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