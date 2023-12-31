Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

Мишель Андраде не поддерживает Потапенко в скандалах, связанных с его неоднозначной деятельностью.

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Мишель Андраде рассказала, что думает про Потапа сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/mishvirmish

Украинская певица Мишель Андраде в июне 2022 года разорвала отношения с продюсерским центром "MOZGI", который принадлежал Потапу и Ирине Горовой. Они сотрудничали 6 лет, но артистка приняла решение самостоятельно строить дальнейшую карьеру.

Кроме деловых Андраде разорвала и личные отношения с Потапом. Сейчас, когда многие критикуют продюсера, певица оказалась среди тех, кому его поведение кажется неприемлемым.

В программе "Ранок у великому місті" Мишель отметила, что хоть Потапенко и был ей другом, она не видит смысла поддерживать с ним связь сейчас. Что же касается скандалов, из которых он не вылезает, то их певица считает периодом неудачных решений.

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"Мы до того, как началась полномасштабная война, перестали общаться с Потапом вообще. Потому что время пришло. Иногда так бывает, что ты продолжаешь общение с друзьями, а иногда бывает так, что ты понимаешь, что нет, не нужно больше. У каждого человека есть моменты, когда он ошибается. Мне кажется, что он такой период сейчас и переживает", - отмечает Мишель Андраде.

Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

Позже Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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