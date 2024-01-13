Катерина Кузнецова пояснила, почему легко порвала с русской киноиндустрией

Актриса Катерина Кузнецова заявила, что россиянка-актриса Ольга Медынич ее искренне поддержала после начала полномасштабной войны в Украине.

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Катерину Кузнецову из ее российских коллег поддержала только Ольга Медынич / коллаж Главред, фото Instagram

Дочь легендарного футболиста и звезды киевского "Динамо" Олега Кузнецова, актриса Катерина Кузнецова, которая после начала полномасштабной войны разорвала все связи со страной-агрессором РФ, в интервью каналу "И Грянул Грэм" рассказала, почему снималась в России.

"У меня не стоял вопрос вообще [срочного отъезда из РФ ‒ Главред]. Единственная проблема, с которой я столкнулась, мне нужно было забрать вещи, потому что у меня там были документы, два кота. У меня к тому моменту не было подписано никаких съемочных контрактов. Была лишена юридических вопросов. Я написала письмо, где подробно изложила свою позицию. Деньги у меня были в другом банке. Я вообще не думала о кино. Меня многие спрашивают об этом, но, когда ракеты летят в твою страну, на твоих родителей, ты не задумываешься о том, правильно поступаешь ты или нет. Меня никто особо не поддерживал. Единственный человек, который был со мной долго на связи — это Оля Медынич. Проявляла эмпатию, спрашивала, интересовалась. Продюсеры написали, что понимают мое решение. Все очевидно. Из актеров только с Ольгой я была на связи. Я ей очень благодарна за это", — сказала актриса.

К слову, Ольга Медынич и Катерина Кузнецова вместе снимались в первом сезоне сериала "Вампиры средней полосы".

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Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

Ранее также Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах. В частности, она разнесла Дмитрия Нагиева.

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