Обьявила официально: Алина Гросу рассказала о втором замужестве

Алина Гросу наконец-то подтвердила, что действительно вышла замуж во второй раз.

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Алина Гросу вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу впервые рассказала, что действительно состоит во втором браке, о чем ходили слухи достаточно долгое время.

На своей транице в Instagram артистка решила рассказать историю, как ей изменял бывший парень и здесь Алина проговорилась.

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"Так случилось, что моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали, что я была в отношениях с этим человеком, Интернет об этом не знает. Но это тоже очень публичный человек и это актер. Это не то, о что вы подумали! Отношения длились около года", – рассказала Гросу.

Но Алина так и не назвала имя ни теперешнего мужа, ни бывшего парня, который причинил ей много страданий.

Кто такая Алина Гросу? Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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Отметим, подруга певицы Алины Гросу в разговоре с Богданом Беспаловым рассказала, что новый муж Гросу известная личность в Украине, поэтому певица не хочет пиарить его еще больше.

А также ранее Алина Гросу вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать, что прямо со съемок она загремела в больницу - на прием к хирургу, где ее ожидала крайне болезненная операция. Гросу призналась - из-за несчастного случая у нее вырвало несколько ногтей на руке.

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