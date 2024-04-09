'Это не моя история': Алина Гросу рассказала, живет ли вместе со вторым мужем

Украинская певица рассказала о своей семейной жизни с новым избранником.

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С кем живет Алина Гросу / коллаж: Главред, скриншот: instagram/alina_grosu/

Известная украинская певица Алина Гросу рассказала о своем втором замужестве и совместной семейной жизни со вторым мужем.

На своей странице в Instagram звезда ответила своим подписчикам в сторис, живет ли она вместе со своим возлюбленным, или их встречи проходят на нейтральной территории.

Артистка удивленно ответила, что не может представить таких отношений, когда супруги не находятся вместе. Гросу сообщила, что они с любимым придерживаются консервативных отношений и живут вместе.

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"Как вы себе это представляете, это семья выходного дня, или как? Я не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-то изменится, лет через 40-50. Пока что я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории!" - ответила певица.

Кто такая Алина Гросу Алина Михайловна Гросу - известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гросу - московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Второй брак Алины Гросу: что известно

Напомним, что Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника. Недавно ее подруга слила СМИ эксклюзивные фотографии со свадьбы певицы, после чего пошло много слухов о том, кто же новый избранник артистки. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала видео.

Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужчины. Лицо мужа знаменитость не спешит показывать поклонникам. Практически на всех фото возлюбленный Гросу позирует со спины. Единственное, что можно сказать точно - мужчина серьезно на рост выше.

В Сети назвали имя нового мужа Алины Гросу. Поклонники певицы решили, что Гросу вышла замуж за своего бывшего бойфренда россиянина Романа Полянского. Однако, год назад Алина призналась, что снова встретила любовь.

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