Звезда Голосу країни беременна первенцем

Инесса Грицаенко похвасталась животиком на свежих снимках.

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Инесса Грицаенко беременна - певица из группы Sestra показала животик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Украинская певица и участница Голосу країни-12 Инесса Грицаенко из группы SESTRA заинтриговала поклонников свежими фото. В ее блоге в Instagram появились снимки, на которых артистка демонстрирует новый лук.

Многие обратили внимание на то, что живот Грицаенко заметно округлился, как на ранних сроках беременности. При этом певица оставила к фото неоднозначную подпись: "Пресса не будет".

В комментариях фанаты и близкое окружение Инессы поздравляют ее с грядущим пополнением, и уже гадают, кого ожидает молодая мама.

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Впрочем стоит отметить, что звезда, чьи снимки наделали столько шума, комментировать свое положение не торопится. Инесса Грицаенко так официально не подтвердила и не опровергла приписываемую ей беременность.

Инесса Грицаенко беременна - певица из группы Sestra показала животик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Что такое Голос країни? Голос країни - украинское песенное талант-шоу, которое выходит на 1+1 с 2011 года. Является адаптацией нидерландского формата The Voice. Вокалисты при помощи звездных тренеров соревнуются в нескольких этапах за званием "голоса страны" и контракт со студией звукозаписи. Всего вышло 13 сезонов "Голоса", два из которых - во время полномасштабной войны (13 - полностью; съемки 12-го были прерваны из-за начала вторжения рф, и продолжены в октябре 2022).

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Также украинская певица Lida Lee призналась в тайной зависимости из-за которой лишилась друзей. Она пыталась скрыть свои проблемы с алкоголем, но ее тайну выдал кто-то из ее близкого окружения.

Также капитан шоу "Я люблю Украину" и популярный шоумен Александр Педан заговорил об усыновлении. У него есть уже двое биологических детей, и теперь с женой он обсуждает возможность взять малыша из приюта.

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