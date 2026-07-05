"Он знал риски": СМИ назвали новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

Кратко:
- На состояние певца могли повлиять хронические боли и тревога
- Майкл способствовал собственной смерти, считают в издании RadarOnline
Американский певец Майкл Джексон мог самостоятельно увеличить дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты. Новую версию обстоятельств смерти поп-короля выдвинуло издание RadarOnline, сославшись на собственное расследование.
По версии издания, на состояние певца могли повлиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру.
"Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал", - цитирует издание судебно-медицинского эксперта Сирила Вехта.
При этом официально лечащий врач Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание. Однако продолжает отрицать свою вину.
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О персоне: Майкл Джексон
Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.
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