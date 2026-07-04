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Главная поп-звезда США Тейлор Свифт вышла замуж - детали роскошной свадьбы

Кристина Трохимчук
4 июля 2026, 14:13
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Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в сердце Нью-Йорка.
Тейлор Свифт - свадьба
Тейлор Свифт - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тейлор Свифт

Вы узнаете:

  • Тейлор Свифт вышла замуж
  • Как прошла свадьба звезды

Главная поп-звезда США Тейлор Свифт наконец-то вышла замуж. Как сообщает People, для самого важного события певица выбрала нетривиальное место - свадьба прошла в легендарном комплексе Madison Square Garden в самом сердце Нью-Йорка.

Мероприятие проходило в атмосфере абсолютной приватности - папарацци удалось снять только звездных гостей, прибывавших на локацию. Всего на свадьбу Тейлор были приглашены около 1000 родственников, друзей и звездных коллег. Среди громких имен шоу-бизнеса были Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Итан Хоук, Дакота Джонсон, Эд Ширан, Элли Голдинг, Хью Грант, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Зои Кравиц, Джейсон Судейкис, Джимми Фэллон, Томми Хилфигер и другие.

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси
Тейлор Свифт и Трэвис Келси / фото: instagram.com, Тейлор Свифт

Звездная пара отказалась от привычной традиции брать большое количество свидетелей. Тейлор назначила на эту ответственную роль родного брата Остина, а Трэвиса поддерживал Джейсон Келси.

"У Тейлор и Тревиса не было ни подружек невесты, ни дружков. Зато ее брат Остин Свифт был свидетелем невесты Тейлор, а Джейсон Келси был свидетелем Тревиса. Церемония объединила обе семьи, и ее провел друг Адам Сендлер", - заявил представитель пары.

Кольцо Тейлор Свифт
Кольцо Тейлор Свифт / фото: instagram.com, Тейлор Свифт

Пока неизвестно, как выглядело свадебное платье звезды. Над нарядом трудился дизайнер модного дома Dior Джонатан Андерсон.

"Это первое кутюрное свадебное платье дизайнера для всемирно известной знаменитости. Их обувь была изготовлена по заказу Christian Louboutin, а невеста была в ювелирных украшениях Cartier", - раскрыл спикер пары.

Мир узнал о бракосочетании Свифт и Келси оригинальным способом - после церемонии на экране Madison Square Garden появилась надпись "JUST T&T MARRIED".

Тейлор Свифт - жених
Тейлор Свифт - жених / фото: instagram.com, Тейлор Свифт

После того как влюбленные обменялись клятвами верности на официальной церемонии, гостей ждала грандиозная вечеринка, концепция которой объединила мотивы сказок "Алиса в Стране чудес" и "Волшебник Страны Оз". Праздничное пространство превратили в сказочный лес, декорировав его живыми деревьями и тысячами роз нежно-розовых и персиковых оттенков.

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О персоне: Тейлор Свифт

Тейлор Свифт - американская певица и автор песен. Является одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 миллионов записей. Семь ее альбомов были проданы тиражом более одного миллиона копий за неделю. В 2023 году она была признана "Человеком года" по версии журнала Time и появлялась в статьях о величайших авторах песен и исполнителях из таких авторитетных изданий, как Rolling Stone, Billboard и Forbes. 14-кратный лауреат премии "Грэмми", обладательница одной прайм-таймовой премии "Эмми", 40 статуэток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards и 30 MTV Video Music Awards. Рекордные четыре раза она выиграла премию "Грэмми" за лучший альбом года. В 2025 году журнал Billboard поместил Свифт на первое место в списках "Лучшие исполнители XXI века" и "100 лучших женщин-исполнителей XXI века", а также на второе место в списке "Величайшие поп-звезды XXI века" за 2024 год, сообщает Википедия.

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