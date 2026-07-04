Гендер-пати на побережье: беременная экс-"ВИА Гра" раскрыла пол ребенка

Вы узнаете:
- Анастасия Кожевникова провела гендер-пати
- Пол ребенка Анастасии Кожевниковой
Известная певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка показала в Instagram гендер-пати на побережье.
Анастасия вместе с мужем Кириллом решила не звать множество гостей и узнать пол будущего ребенка лишь вдвоем на живописном берегу. Пара устроила небольшой пикник на пляже с тортиком, в котором была спрятана главная интрига вечера.
"Это…", - загадочно подписала видео исполнительница.
На видео, которое опубликовала Кожевникова, певица вместе с супругом разрезала тортик бокалом. Начинка десерта оказалась розовой, а значит, пара ожидает девочку. Артистка очень эмоционально отреагировала на новость и нежно поцеловала избранника.
Поклонники в комментариях начали активно поздравлять артистку с пополнением в семье. Они отметили, что девочка станет настоящим счастьем для родителей.
"Девочка, я так и знала!"
"Как вы красивы, оба. Девочка будет папиной принцессой"
"Первая девочка - это круто, поздравляем! Будет красавицей в родителей"
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Группа Виа Гра
Виа Гра - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. Бывший музыкальный, и генеральный продюсер группы - Константин Меладзе, сообщает Википедия.
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