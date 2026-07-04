Гендер-пати на побережье: беременная экс-"ВИА Гра" раскрыла пол ребенка

Анастасия Кожевникова ждет ребенка.

https://stars.glavred.info/gender-pati-na-poberezhe-beremennaya-eks-via-gra-raskryla-pol-rebenka-10777949.html Ссылка скопирована

Анастасия Кожевникова беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Кожевникова

Вы узнаете:

Анастасия Кожевникова провела гендер-пати

Пол ребенка Анастасии Кожевниковой

Известная певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка показала в Instagram гендер-пати на побережье.

Анастасия вместе с мужем Кириллом решила не звать множество гостей и узнать пол будущего ребенка лишь вдвоем на живописном берегу. Пара устроила небольшой пикник на пляже с тортиком, в котором была спрятана главная интрига вечера.

видео дня

Анастасия Кожевникова - пол ребенка / скрин из видео

"Это…", - загадочно подписала видео исполнительница.

На видео, которое опубликовала Кожевникова, певица вместе с супругом разрезала тортик бокалом. Начинка десерта оказалась розовой, а значит, пара ожидает девочку. Артистка очень эмоционально отреагировала на новость и нежно поцеловала избранника.

У Анастасии Кожевниковой будет девочка / скрин из видео

Поклонники в комментариях начали активно поздравлять артистку с пополнением в семье. Они отметили, что девочка станет настоящим счастьем для родителей.

"Девочка, я так и знала!"

"Как вы красивы, оба. Девочка будет папиной принцессой"

"Первая девочка - это круто, поздравляем! Будет красавицей в родителей"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даша Кацурина поделилась подробностями своей личной жизни после расставания с певцом Владимиром Дантесом. Эти откровения прозвучали вскоре после того, как сам артист официально представил свою новую возлюбленную в социальных сетях.

Также финалист Евровидения-2026 от Греции Akylas спровоцировал скандал, исполнив на своем концерте трек российской группы "Тату", поддерживающей военную агрессию РФ против Украины. Не осталась в стороне и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA.

Читайте также:

Группа Виа Гра Виа Гра - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. Бывший музыкальный, и генеральный продюсер группы - Константин Меладзе, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред