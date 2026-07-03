"Нужна муштра": Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами

Значительную часть бюджета Огневич занимают процедуры по уходу за собой.

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Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кратко:

Злате Огневич необходимо около пяти тысяч долларов в месяц

Из них на красоту певица ежемесячно тратит около тысячи долларов

Украинская певица Злата Огневич рассказала, сколько средств ежемесячно уходит на ее жизнь в Киеве. По словам артистки, для комфортной жизни ей необходимо около пяти тысяч долларов в месяц. Об этом исполнительница рассказала в эфире проекта "Ранок у великому місті".

Злата призналась, что в данную сумму входят практически все повседневные расходы: питание, топливо, занятия спортом, услуги косметолога, а также другие бытовые и личные потребности.

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Отдельно певица отметила, что значительную часть бюджета занимают процедуры по уходу за собой. По ее словам, только на красоту она ежемесячно тратит около тысячи долларов.

Огневич не скрывает, что считает такие расходы оправданными, поскольку уход за собой является важной частью ее профессии и публичной деятельности.

"Если просчитать полностью жизнь в столице - это и косметолог, и заправить автомобиль, и тренировки, и еда, и еще многое, то это где-то пять тысяч долларов. Красота может быть тысяча долларов", - говорит артистка.

Злата Огневич также прокомментировала свои слова о том, чтобы выглядеть хорошо - нужны деньги. Исполнительница говорит, что, конечно, есть ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать и которые помогают сохранить молодость. Однако, по словам знаменитости, нужны еще и различные регулярные процедуры, осмотры у косметолога, витамины, а это все стоит немало.

"Нужна дисциплина, муштра и системность в этом. Но для того, чтобы банально ухаживать за своим здоровьем, употреблять витамины, пойти к врачу - на это все нужны средства", - пояснила певица.

Злата Огневич / инфографика: Главред

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О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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