"Это издевательство": лидер группы ТіК разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

По словам артиста, нынешний формат экзамена вызывает у выпускников чрезмерный стресс.

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Виктор Бронюк рассказал, что дочь успешно сдала тест / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

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Виктор Бронюк рассказал, что дочь успешно сдала тест

Дочь музыканта еще не определилась, куда будет поступать

Украинский певец и лидер группы ТіК Виктор Бронюк поделился впечатлениями от прохождения Национального мультипредметного теста (НМТ) своей 17-летней дочерью Евой.

По словам артиста, нынешний формат экзамена вызывает у выпускников чрезмерный стресс, поэтому он назвал его "настоящим издевательством".

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В комментарии программе "Ранок у великому місті" Бронюк рассказал, что дочь успешно сдала тест, однако считает, что оценки не должны быть главным критерием.

"Сдала - и хорошо. Баллы – это не главное. То волнение, те эмоции, как они боятся, - это вообще ужас. И в этом году, я считаю, что это своего рода издевательство", - отметил музыкант.

По словам Виктора Бронюка, Ева настолько сильно переживала перед экзаменом, что стресс серьезно сказался на ее самочувствии. Артист подчеркнул, что подобная психологическая нагрузка становится слишком тяжелым испытанием для выпускников.

"Ей стало плохо… Но вместо того, чтобы поддержать в этот момент, над тобой стоит куча преподавателей и кричат: "Все, мы аннулируем твой тест". Бедный ребенок… ей нехорошо, а ее тянут назад к компьютеру… Ну, такое. Но сдала – это главное, справилась", - поделился певец.

Что касается того, куда Ева намерена поступать учиться дальше, Бронюк признался: в семье еще не определились.

"Мы сами не знаем. Мы уже измучились - столько вузов перебрали… Точно будет в Украине. Рассматриваем несколько вузов", - добавил музыкант.

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О персоне: Виктор Бронюк Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.

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