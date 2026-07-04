Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Буду рожать в прямом эфире": Кацурина удивила заявлением о личной жизни

Кристина Трохимчук
4 июля 2026, 09:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинская рестораторка рассказала, что происходит в ее жизни.
Даша Кацурина - личная жизнь
Даша Кацурина - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацурина

Вы узнаете:

  • Даша Кацурина переехала в новую квартиру
  • Что происходит в личной жизни рестораторки

Украинская дизайнерка и рестораторка Даша Кацурина рассказала в Telegram-канале о том, что происходит в ее личной жизни после разрыва с певцом Дантесом. Ранее артист представил свою новую девушку в соцсетях.

Пока Владимир Дантес наслаждается новыми отношениями, личная жизнь его бывшей возлюбленной тоже не стоит на месте. Она переехала в новую квартиру и честно призналась, что пока не готова снова делать свои отношения достоянием общественности.

видео дня
Даша Кацурина рассталась с Дантесом
Даша Кацурина рассталась с Дантесом / фото: t.me/s/dashakatsurinaa

"Самый популярный вопрос в Instagram был о моей личной жизни. Я все понимаю, мне и самой интересно было бы. И у меня есть заявление на этот счет. Наконец за 30 лет до меня дошло, что личная жизнь на то и личная, чтобы быть исключительно частной и вашей. Такое мое заявление сегодня. Возможно, в следующем году я буду рожать в прямом эфире, но по состоянию на сейчас - так", - высказалась Даша.

Несмотря на такое категоричное заявление, рестораторка все же намекнула на перемены на личном фронте. Она ходит на свидания и не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола.

Даша Кацурина - отношения
Даша Кацурина - отношения / фото: instagram.com, Даша Кацурина

"Тот краш моей подруги точно нет. Как вы и предупреждали. Как только он заговорил, вся магия исчезла. Но другой краш-иностранец пригласил на свидание. Workshop на велотреке - прекрасное место, мы с подругой рекомендуем", - иронично сообщила Кацурина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что финалист Евровидения-2026 от Греции Akylas попал в скандал, исполнив на своем выступлении трек российской группы "Тату", поддерживающей военную агрессию РФ. На этот поступок бурно отреагировала украинская исполнительница LELEKA.

Также российская Маргарита Симоньян признала, что ее информационная деятельность по оправданию войны против Украины несет прямую угрозу для ее жизни. По словам сторонницы кремлевского режима, она столкнулась с серьезной опасностью, пережив уже три попытки покушения.

Читайте также:

О персоне: Даша Кацурина

Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Даша Кацурина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

10:38Война
Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

09:46Война
Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах Украины

Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах Украины

08:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Последние новости

11:01

Гендер-пати на побережье: беременная экс-"ВИА Гра" раскрыла пол ребенка

10:41

Вселенная сделала свой выбор: пять знаков зодиака получат особый шанс

10:38

Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

10:16

Гороскоп Таро для Водолеев на июль 2026: как поймать волну крупного успеха

09:58

"Буду рожать в прямом эфире": Кацурина удивила заявлением о личной жизни

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
09:46

Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

09:05

У одного знака зодиака закончится черная полоса: гороскоп Таро на июль 2026Видео

08:40

Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах УкраиныФото

07:47

Взрывы продолжаются: дроны и ракеты атаковали Санкт-Петербург, Чувашию и Удмуртию

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра, 5 июля: Близнецам — успех, Девам — волнение

05:11

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

04:30

Три знака зодиака скоро выйдут из тени одиночества: кого ждет особенная неделя

04:02

Как беременной послушать сердцебиение ребенка с помощью телефона — лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

03:37

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%Видео

00:44

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

03 июля, пятница
23:58

Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

23:26

Российская звезда "Бедной Насти" заплыла и непохожа на себя: что с ней случилось

23:19

Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

22:45

РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

Реклама
22:07

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

21:35

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

21:33

Покушение на Ермолаева: Украина инициирует создание международной следственной группы

20:33

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

19:45

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

19:10

Трамп отступил: Невзлин о том, почему Иран диктует новые правила игрымнение

19:07

Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

18:27

"Нужна муштра": Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами

18:25

Лук пролежит до весны: когда и как собирать урожай лука в 2026 году

18:07

РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненыеВидео

18:06

"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026Видео

17:47

Совет общественного контроля НАБУ – "место для заработка", – ветеран озвучил новые обвинения после скандала с выборами в РГК

17:42

С геями в США: актер Панин с потрохами сдал Киркорова

17:32

Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее — что положить под кустыВидео

17:25

"Варшава больше не может": Туск высказался об отношениях Польши и Украины

17:09

Роскошный особняк из фильмов забросили: внутри нашли тайные комнаты

17:03

Портит рост и силуэт: как подобрать обувь к юбке и не испортить фигуруВидео

16:52

Вырастут сладкими, как мед: чем подкормить арбузы в июле

16:39

"Это издевательство": лидер группы ТіК разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

16:38

Мужчина увидел будущее во время комы: вскоре все начало сбываться

Реклама
16:27

Польша утилизирует МиГ-29, которые обещала Украине: насколько это критично для ВСУ

16:17

Украинцы вынуждены покинуть свои дома: в одной из областей расширили зону эвакуации

16:05

"Беспилотником": на пропагандистку Симоньян трижды совершили покушение

15:55

Доллар резко обвалился, евро просел: новый курс валют на 6 июля

15:44

Большинство ошибается: 4 продукта, которые полезнее покупать только замороженными

15:31

Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак

15:26

Почему нельзя принимать важные решения утром 4 июля: какой церковный праздник

15:21

Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадьВидео

15:19

Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

15:14

Самый кармический Меркурий: пять правил, которые помогут избежать ошибок

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять