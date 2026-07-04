"Буду рожать в прямом эфире": Кацурина удивила заявлением о личной жизни

Украинская рестораторка рассказала, что происходит в ее жизни.

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Даша Кацурина - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацурина

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Даша Кацурина переехала в новую квартиру

Что происходит в личной жизни рестораторки

Украинская дизайнерка и рестораторка Даша Кацурина рассказала в Telegram-канале о том, что происходит в ее личной жизни после разрыва с певцом Дантесом. Ранее артист представил свою новую девушку в соцсетях.

Пока Владимир Дантес наслаждается новыми отношениями, личная жизнь его бывшей возлюбленной тоже не стоит на месте. Она переехала в новую квартиру и честно призналась, что пока не готова снова делать свои отношения достоянием общественности.

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Даша Кацурина рассталась с Дантесом / фото: t.me/s/dashakatsurinaa

"Самый популярный вопрос в Instagram был о моей личной жизни. Я все понимаю, мне и самой интересно было бы. И у меня есть заявление на этот счет. Наконец за 30 лет до меня дошло, что личная жизнь на то и личная, чтобы быть исключительно частной и вашей. Такое мое заявление сегодня. Возможно, в следующем году я буду рожать в прямом эфире, но по состоянию на сейчас - так", - высказалась Даша.

Несмотря на такое категоричное заявление, рестораторка все же намекнула на перемены на личном фронте. Она ходит на свидания и не испытывает недостатка во внимании со стороны противоположного пола.

Даша Кацурина - отношения / фото: instagram.com, Даша Кацурина

"Тот краш моей подруги точно нет. Как вы и предупреждали. Как только он заговорил, вся магия исчезла. Но другой краш-иностранец пригласил на свидание. Workshop на велотреке - прекрасное место, мы с подругой рекомендуем", - иронично сообщила Кацурина.

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Ранее Главред сообщал, что финалист Евровидения-2026 от Греции Akylas попал в скандал, исполнив на своем выступлении трек российской группы "Тату", поддерживающей военную агрессию РФ. На этот поступок бурно отреагировала украинская исполнительница LELEKA.

Также российская Маргарита Симоньян признала, что ее информационная деятельность по оправданию войны против Украины несет прямую угрозу для ее жизни. По словам сторонницы кремлевского режима, она столкнулась с серьезной опасностью, пережив уже три попытки покушения.

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О персоне: Даша Кацурина Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

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