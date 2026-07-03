Кум Каменских жестко прошелся по Потапу: "Возникают серьезные вопросы"

Геннадий Витер высказался о позиции Потапа.

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Потап и Настя Каменских возобновляют дуэт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

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Почему Геннадий Витер допускает возвращение Насти Каменских

Что кум Каменских думает про Потапа

Украинский певец Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, откровенно высказал свою позицию по поводу Потапа. В интервью "Наодинці з гламуром" он заявил, что не ждет возвращения артиста в украинский шоу-бизнес.

Витер считает, что языковой вопрос стал важным водоразделом, особенно в условиях войны. Певец недоумевает, почему украинские артисты за границей исполняют песни и общаются на русском языке. Таким образом Геннадий намекнул на Потапа и Настю, которые недавно решили вернуть на сцену русскоязычный репертуар дуэта.

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Потап и Настя Каменских - позиция / фото: instagram.com, Потап

"Мы живем в состоянии войны. Я считаю, что язык - это весомый рычаг, который нужно нести и демонстрировать другим государствам. Когда наши артисты едут за границу и поют на русском, у меня возникают очень серьезные вопросы", - заявил певец.

Несмотря на прошлые ошибки, Геннадий не исключает возвращения Каменских в украинский шоу-бизнес и даже допускает ее выступление на "Музыкальной платформе". А вот отношение к Потапу у певца далеко не позитивное из-за его позиции.

Геннадий Витер - кум Насти Каменских / скрин из видео

"Я очень люблю Настю, это моя родственница, я этого никогда не скрываю. Я готов, чтобы она выступила сольно, потому что есть хит, который мне нравится. А Потап - точно нет. Для меня он "красный флажок", потому что не выражает свою позицию", - высказался Витер.

Настя Каменских / инфографика: Главред

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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