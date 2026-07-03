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"Мама выжила чудом": Тала Калатай сообщила о трагедии

Кристина Трохимчук
3 июля 2026, 10:57
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Известная ведущая показала ужасающие последствия российского удара.
Тала Калатай - последствия российской атаки
Тала Калатай - последствия российской атаки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тала Калатай; facebook.com, Тала Калатай

Вы узнаете:

  • Дом мамы Талы Калатай сильно пострадал во время российского удара
  • Что произошло с соседями ведущей

Известная украинская телеведущая Тала Калатай показала дом своей мамы, который сильно пострадал в результате российской атаки, и рассказала о страшной трагедии, которую удар РФ принес семье ее соседей. В своем Facebook ведущая опубликовала кадры того, что осталось от домов на ее родной улице.

Ранее Тала Калатай сообщила, что во время атаки РФ мама пряталась в подвале и попала под завал. Знаменитость рассказала, что она выжила только чудом, однако в соседнем доме произошла страшная трагедия. Семья ее соседей погибла в один момент.

видео дня
Уничтоженный дом мамы Талы Калатай
Уничтоженный дом мамы Талы Калатай / фото: facebook.com, Тала Калатай

"Среди убитых Россией наши соседи… Семья Юры, с которыми мы выросли. Четыре человека в один момент. Надеюсь, ребенок выживет в больнице. Моя мама выжила просто чудом", - написала Тала.

Соседи Талы Калатай погибли
Соседи Талы Калатай погибли / фото: facebook.com, Тала Калатай

Ведущая показала в соцсетях последствия атаки. На снимках и видео видно, что в доме выбиты окна, серьезно поврежден фасад и полностью уничтожена кровля. Вся прилегающая территория засыпана обломками. Соседние дома полностью разрушены.

Последствия российского удара 2 июня
Последствия российского удара 2 июня / фото: facebook.com, Тала Калатай

"Мамин дом. Мама жива. Соседи, покойтесь с миром. Боль", - подписала снимки Калатай.

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Про персону: Тала Калатай

Тала Калатай - украинская телеведущая и актриса, которая начала карьеру в 2003 году в киевском "Свободном театре" и на канале "Тонис", сообщает Википедия. За годы профессиональной деятельности работала на ведущих отечественных телеканалах, где вела такие популярные проекты, как "Смотри!" (ТЕТ), "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", а также программы на каналах "Сити", "Первый национальный", "Прямой" и "Украина 24". С 2022 года работает ведущей на телеканале "FREEДОМ".

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