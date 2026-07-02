"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

LELEKA и Ярослав Джусь вместе представляли Украину на Евровидении 2026.

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LELEKA - отношения с Ярославом Джусем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Вы узнаете:

LELEKA рассказала о своей личной жизни

Кто стал избранником певицы

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала о своей личной жизни в интервью Маричке Падалко. Артистка раскрыла, что у нее зародилась симпатия к известному музыканту Ярославу Джусю, с которым она выступала на конкурсе.

Коллега по Евровидению-2026 привлек внимание LELEKA постоянной поддержкой и близостью в творческих взглядах. После конкурса они продолжают сотрудничать в профессиональном плане, но между артистами зародилось и нечто большее.

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LELEKA и Ярослав Джусь / фото: instagram.com, LELEKA

"Что сказать, Ярослав - очень хороший человек. Он стал мне очень близким другом. И творчески, и душевно он меня поддерживает. Он часто рядом. Я возложила на него определенные организаторские обязанности в проекте, он у нас в команде. Он свободен, я свободна. У нас обоих нет детей. Но я думаю-думаю и не готова, не могу...", – заявила певица.

По словам LELEKA, отношения между ней и Ярославом далеки от привычных романтических. Певица наслаждается свободой после выхода из долгих отношений и не собирается пока бросаться в омут чувств. Джусь не единственный, кому посчастливилось привлечь внимание звезды.

LELEKA - интервью / фото: instagram.com, LELEKA

"Может, что-то и есть, но я ему сказала: "Дружба и все!". Мы целовались. Но я целовалась не только с ним. Есть еще 10 других. И он меня к ним возил. Я называю это так: друг с расширенными полномочиями. Но он не единственный", - призналась исполнительница.

LELEKA - личная жизнь

Украинская певица LELEKA была замужем дважды. Ее первый брак, заключенный примерно в 23 года, сопровождался переездом в Германию, однако закончился разводом, так как артистка растворилась в образе "идеальной жены". Во второй раз исполнительница связала себя узами брака с участником своего музыкального коллектива. Несмотря на здоровые и гармоничные отношения, супруги в итоге тоже расстались из-за противоположных взглядов на совместное будущее.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

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