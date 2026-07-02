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"Достала своим нытьем": Повалий пытается вернуть дом в Украине

Кристина Трохимчук
2 июля 2026, 11:12
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Предательница Украины Таисия Повалий хочет вернуть свой украинский особняк.
Таисия Повалий - дом в Украине
Таисия Повалий - дом в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

  • Таисия Повалий хочет вернуть дом в Украине
  • Как к предательнице Украины относится российский шоу-бизнес

Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий, которая недавно получила приговор за коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии против родной страны, не оставляет надежд вернуть свое имущество в Украине. Певица хочет снова владеть особняком в Киеве, сообщает российский Telegram-канал о шоу-бизнесе.

Повалий давно раздражает российский бомонд своим образом страдалицы, которая пожертвовала всем ради РФ и не получила достойного вознаграждения. Певица не может забыть свою беззаботную жизнь в Украине и горюет, что в стране-агрессоре ей пришлось начинать все с нуля.

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Путинистка Повалий лишилась дома
Путинистка Повалий лишилась дома / фото: Стархит

"Тая уже достала своим нытьем, если честно. Мне жаловалась на то, что ей вроде бы и помогают, но все равно этого мало. Других больше любят. Я ей сказала, что сейчас всем тяжело, радуйся тому, что есть. Но она и слушать не хотела. Тая считает, что мы тут ничего не теряли, а ей пришлось начинать жизнь с нуля", - рассказала посетительница съезда Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Наибольшим ударом для Таисии стало лишение права собственности на роскошный особняк в Киеве. В 2024 году украинский суд принял решение о конфискации имущества предательницы, включающего этот дом, а также семь земельных участков общей площадью более 3 гектаров. Певица до сих пор не может смириться с этой утратой и пытается своими силами вернуть недвижимость.

Как выглядит дом Повалий
Как выглядит дом Таисии Повалий в Украине / скриншот канала Live

"Заявила мне, что она только и живет надеждой, что ей вернут дом в Украине, но как-то долго это все тянется", - сообщила собеседница.

Напомним, что конфискованный особняк площадью 450 квадратных метров расположен на участке в 24 сотки. Внутри обустроены зал с камином, большая столовая, тренажерный зал с солярием и компактная студия звукозаписи. Также в доме предусмотрена специальная комната, отведенная для хранения подарков от поклонников.

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Ранее Главред сообщал, что после очередного массированного удара по Киеву в ночь на 2 июля, многие украинские знаменитости вышли на связь в соцсетях, чтобы поделиться пережитым кошмаром, выразить соболезнования пострадавшим и поблагодарить силы ПВО.

Также Камалия восхитила фанатов пляжными снимками с отдыха на Майорке. На курорте певица проводит время не одна - компанию ей составил бывший муж, бизнесмен Мохаммад Захур. Экс-супруги вместе позировали на борту катера и выглядели абсолютно счастливыми.

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О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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