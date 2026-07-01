Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе

Дэнни Гловеру диагностировали серьезную болезнь и он рассказал об этом.

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Дэниел Гловер признался о своем здоровье / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Какой диагноз поставили актеру

Что он сам говорит об этом

Популярному американскому актеру Дэнни Гловеру диагностирована болезнь Альцгеймера.

Актер рассказал о своем состоянии здоровья в эфире программы "Today" с Лестером Холтом, пишет Page Six.

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"В каком-то смысле я могу с этим смириться", - сказал звезда "Смертельного оружия", которому поставили диагноз "вскоре после" получения почетной премии "Оскар" в 2022 году, в предварительно записанном интервью.

Однако 79-летний актер признал: "Я уверен, что по мере развития болезни все будет меняться".

Актеру Дэнни Гловеру диагностировали болезнь / Фото Википедия

Он также похвалил свою семью, которая "абсолютно… его поддерживает".

Дочь Гловера, Мандиса, также поговорила с 67-летним Холтом и сказала, что для ее отца "очень важно" иметь "контроль над своей собственной историей, над своей собственной жизнью".

Что касается его наследия, он сосредоточен на обучении "молодых людей" их "ответственности".

Номинант на премию "Эмми" объяснил: "Справедливость - это наша коллективная ответственность. Одному я научился у своих родителей на протяжении большей части своей жизни: люди способны меняться сами. Они становятся архитекторами своих перемен".

Гловер также откровенно говорил о других проблемах со здоровьем в прошлом - в частности, о своей борьбе с эпилепсией.

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О персоне: Дэнни Гловер Дэнни Гловер - американский актёр и общественный деятель. Он снимался в фильмах "Американские горки" (1997), "Любимая" (1998), "Семейка Тененбаум" (2001), "Пила: игра на выживание" (2004), "Потерявшийся в Америке" (2005), "Стрелок" (2007), "Stride" и "Призрачный экспресс" (2009), "Пять минаретов в Нью-Йорке" /Five Minarets in New York/ (2010). Наибольшую известность за последние годы Гловер получил благодаря фильму Ролланда Эммериха "2012", где он исполнил роль президента США.

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