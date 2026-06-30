"Наше лето": похудевшая Камалия появилась с Захуром на отдыхе

Певица наслаждается семейными каникулами.

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Камалия на отдыхе с Мохаммадом Захуром / коллаж: Главред, скрин из видео

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Как Камалия отдыхает на Майорке

Как выглядят Камалия и Захур на курорте

Популярная украинская певица Камалия похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Майорке и показалась вместе с бывшим супругом Мохаммадом Захуром. Снимки появились в Instagram артистки.

На свежих кадрах Камалия позирует в бикини с цветочным принтом, набросив сверху легкую накидку. Полупрозрачный наряд не скрывал фигуру артистки, благодаря чему поклонники смогли заметить, что певица заметно похудела и обрела потрясающую подтянутую форму.

видео дня

Как изменилась Камалия / скрин из видео

На отдыхе Камалия не скучала одна - вместе с ней на фото появился бывший супруг звезды, бизнесмен Мохаммад Захур. Пара позировала на борту катера и выглядела очень счастливой.

"Наше лето" – 2026. Немного солнца, моря, улыбок и хорошего настроения вам в ленту! Ловите летний позитив от меня и Захура - пусть каждый день будет свой лучик радости и тепла", - подписала снимки певица.

Камалия с Мохаммадом Захуром на Майорке / фото: instagram.com, Камалия

На Майорке артистка не только отдыхает на пляже - Камалия приняла участие в трехчасовых конных скачках на берегу Средиземного моря. Конный спорт уже много лет остается главной страстью певицы.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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