"Спасибо за беспокойство": у Пугачевой сообщили о состоянии певицы

Ранее появилась информация о том, что Алла Пугачева перенесла две операции.

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Алла Пугачева - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Как себя чувствует Алла Пугачева

Почему певица не выступает

Концертный директор Аллы Пугачевой, которая поддержала Украину после полномасштабного вторжения и покинула РФ, сообщила новости о состоянии артистки. Елена Чупракова рассказала росСМИ, как обстоят дела со здоровьем легендарной исполнительницы.

По словам Чупраковой, Пугачева уже долгое время не выходит на сцену и не планирует грандиозного возвращения. Также артистка не принимает предложения о частных концертах.

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Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Она вообще не выступает уже шесть лет. И на частных мероприятиях", - поделилась Елена.

Концертный директор певицы также отметила, что слухи о проблемах Аллы Борисовны со здоровьем были преувеличены. Несмотря на то, что в нулевых исполнительница действительно перенесла несколько операций на сердце, сейчас она чувствует себя хорошо.

Алла Пугачева сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Отлично, она прекрасно себя чувствует. Спасибо большое за беспокойство", - заявила Чупракова.

Ранее в СМИ появилась информация, что полгода назад Алла Пугачева была госпитализирована в одну из европейских больниц после того, как ее организм перестал справляться с физическими нагрузками. Из-за регулярных болей в области груди и сильной одышки певице пришлось окончательно отказаться от планов по возвращению на эстраду. Кроме того, стало известно, что Примадонна уже перенесла две операции на сердце.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Кристина Решетник рассказала в Instagram о неудачном бьюти-эксперименте, кардинально повлиявшем на ее внешность. Девушка решила сменить цвет волос, однако итоговый результат окрашивания ее неприятно удивил.

Также звезда проекта "Україна має талант" Наталья Фалион честно поделилась своим мнением об Оксане Марченко, которая долгое время вела это шоу. Артистка вспомнила, что поначалу воспринимала телеведущую через призму идеализированного образа и искренне восхищалась ею.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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