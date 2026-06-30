"Смотрела, как на куклу": звезда "Україна має талант" поставила на место Марченко

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион откровенно высказалась о предательнице Марченко.

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Наталья Фалион про Оксану Марченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Фалион; скрин из видео

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Какой была Оксана Марченко во время шоу

Как изменилась позиция Оксаны Марченко

Звезда шоу "Україна має талант" Наталья Фалион откровенно высказалась о позиции Оксаны Марченко, которая была ведущей проекта. В интервью OBOZ.ua артистка рассказала, как изменилось ее отношение к знаменитости после того, как раскрылись ее настоящие взгляды.

Фалион призналась, что сначала видела идеализированный образ Марченко и восхищалась ее роскошной внешностью. Но все приятное впечатление перечеркнула позиция звезды, которая предпочла родной Украине страну-агрессора.

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Путинистка Оксана Марченко сейчас / фото: t.me, Оксана Марченко

"На ведущую Оксану Марченко смотрела, как на фарфоровую куклу: роскошные платья, идеальный макияж. Но это было еще до того, как все увидели ее истинный выбор и позицию. После этого тот образ для меня полностью утратил всякий блеск", - высказалась Наталья.

По словам артистки, наблюдая за переменой Оксаны Марченко, она сделала важный вывод. Звезда считает, что внутреннее наполнение человека значит намного больше, чем блестящая оболочка, а показной патриотизм не гарантирует настоящую проукраинскую позицию.

Оксана Марченко - позиция / скрин из видео

"Говорила на чистом украинском... Но я всегда говорила: неважно, на каком языке говорит человек, главное - то, что у него внутри. Нельзя ценить обертку больше, чем конфетку. Для меня обертка - это внешность, одежда, даже язык. А конфетка - это сущность: порядочность, любовь к своей стране. Ведь бывает, что человек еще не в совершенстве владеет украинским, но всем сердцем поддерживает Украину. И наоборот - можно надеть вышиванку, говорить на украинском, а на самом деле не иметь ничего общего с нашими ценностями. История с Марченко это хорошо показала", - поделилась Фалион.

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О персоне: Оксана Марченко Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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