"Смотрела, как на куклу": звезда "Україна має талант" поставила на место Марченко

Вы узнаете:
- Какой была Оксана Марченко во время шоу
- Как изменилась позиция Оксаны Марченко
Звезда шоу "Україна має талант" Наталья Фалион откровенно высказалась о позиции Оксаны Марченко, которая была ведущей проекта. В интервью OBOZ.ua артистка рассказала, как изменилось ее отношение к знаменитости после того, как раскрылись ее настоящие взгляды.
Фалион призналась, что сначала видела идеализированный образ Марченко и восхищалась ее роскошной внешностью. Но все приятное впечатление перечеркнула позиция звезды, которая предпочла родной Украине страну-агрессора.
"На ведущую Оксану Марченко смотрела, как на фарфоровую куклу: роскошные платья, идеальный макияж. Но это было еще до того, как все увидели ее истинный выбор и позицию. После этого тот образ для меня полностью утратил всякий блеск", - высказалась Наталья.
По словам артистки, наблюдая за переменой Оксаны Марченко, она сделала важный вывод. Звезда считает, что внутреннее наполнение человека значит намного больше, чем блестящая оболочка, а показной патриотизм не гарантирует настоящую проукраинскую позицию.
"Говорила на чистом украинском... Но я всегда говорила: неважно, на каком языке говорит человек, главное - то, что у него внутри. Нельзя ценить обертку больше, чем конфетку. Для меня обертка - это внешность, одежда, даже язык. А конфетка - это сущность: порядочность, любовь к своей стране. Ведь бывает, что человек еще не в совершенстве владеет украинским, но всем сердцем поддерживает Украину. И наоборот - можно надеть вышиванку, говорить на украинском, а на самом деле не иметь ничего общего с нашими ценностями. История с Марченко это хорошо показала", - поделилась Фалион.
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О персоне: Оксана Марченко
Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.
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