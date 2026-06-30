"У меня свидания": Фединчик заговорил о личном после помолвки Денисенко

Актер честно признался, ходил ли на свидания после развода.

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Андрей Фединчик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Как Андрей Фединчик отреагировал на помолвку Наталки Денисенко

Что актер рассказал о своей личной жизни

Известный украинский актер Андрей Фединчик рассказал о планах на личную жизнь после помолвки своей экс-супруги Наталки Денисенко. Знаменитость признался программе "Тур зірками", что не был удивлен новым статусом бывшей жены.

По словам Фединчика, помолвка Денисенко не стала для него сюрпризом. Несмотря на это, бывшие супруги не общаются ни о чем, кроме общего ребенка.

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Андрей Фединчик - отношения с Наталкой Денисенко / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Скажу честно, я не интересуюсь ее жизнью и не обсуждаю ее жизнь. Поэтому мы общаемся с ней исключительно через сына и нормально общаемся. Мы были оба на его выпуске, а все, что касается личной жизни, мы не обсуждаем, я это не обсуждаю и за этим не слежу. Ну, к этому все шло. Это ожидалось, это же не неожиданность какая-то", - прокомментировал Андрей.

Актер также рассказал о планах на отношения. Знаменитость признался, что сейчас у него нет времени на личную жизнь, и он занят подготовкой к ветеранскому заплыву через Босфор. После развода Андрей ни разу не был на свидании, а также считает, что ему пока рано задумываться еще об одном ребенке.

Андрей Фединчик сейчас / скрин из видео

"Я даже не думаю сейчас об отношениях, а вы спросили о детях, и я такой: это пока еще далеко от меня... У меня свидания с бассейном, ребята, у меня свидание с дорожкой, мне нужно плыть, у меня дыхания не хватает, мне нужно заниматься", - признался Фединчик.

Андрей Фединчик / инфографика: Главред

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О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

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