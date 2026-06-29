"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Стала известна информация о состоянии популярной певицы.

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Алла Пугачева - операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

Чем болеет Алла Пугачева

Почему ей понадобились операции

Популярная российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала за границу, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщают росСМИ, болезнь мешает артистке вернуться на сцену.

По информации источников, полгода назад Пугачева оказалась в одной из европейских клиник из-за того, что ее организм перестал выдерживать активные нагрузки. Звезда мучилась от болей в груди и одышки, из-за чего пришлось похоронить любые мысли о возвращении на сцену.

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Как сейчас выглядит Алла Пугачева / фото: instagram.com, candy_apple_guzi

Из-за проблем со здоровьем певица перенесла две операции на сердце и приняла решение отказаться от выступлений, за которые ей предлагали баснословные деньги. Алле Пугачевой, скорее всего, придется завершить карьеру и посвятить все силы восстановлению своего организма.

Алла Пугачева с палочкой / фото: instagram.com, Максим Галкин

Информация о серьезных проблемах с сердцем у Пугачевой появлялась в СМИ неоднократно. В течение жизни она не раз переносила кардиологические операции по стентированию сосудов. В частности, в 2006, 2008 и 2010 годах медицинские специалисты успешно проводили установку стентов для восстановления нормального коронарного кровотока.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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