Владимир Дантес после разрыва с Кацуриной показал новую избранницу - фото

В последние годы исполнитель предпочитал не афишировать отношения и редко рассказывал о личном.

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Владимир Дантес показал новую избранницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес

Кратко:

Владимир Дантес находится в новых отношениях

Лицо своей новой девушки музыкант намеренно не показал

Украинский певец Владимир Дантес впервые подтвердил, что находится в новых отношениях. Артист поделился романтичными кадрами с очередной возлюбленной, тем самым положив конец слухам о своей личной жизни.

В последние годы исполнитель предпочитал не афишировать отношения и редко рассказывал о личном. Однако в Instagram Stories он опубликовал нежное видео, на котором целуется с новой избранницей.

видео дня

Лицо девушки музыкант намеренно не показал. Съемка велась сверху, поэтому рассмотреть ее внешность невозможно. Тем не менее видно, что спутница Дантеса - брюнетка. Сам артист никак не подписал публикацию, оставив кадры без комментариев.

Ранее Владимир Дантес состоял в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Их роман начался в 2022 году, однако в 2025-м в СМИ и соцсетях все чаще появлялись сообщения об их расставании. Пара долгое время не комментировала эти слухи, однако поклонники обратили внимание, что влюбленные перестали публиковать совместные фотографии, а затем стало известно, что они живут отдельно.

Владимир Дантес показал новую избранницу / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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Ранее Главред сообщал, что популярная украинская блогерша Даша Квиткова показала в Instagram первые кадры со своего бракосочетания с Владимиром Бражко. Пара сыграла свадьбу менее чем через год после помолвки, которая состоялась в сентябре 2025 года.

Также выступление Макса Барских в Киеве спровоцировало громкие споры в интернете. Поводом для обсуждения послужил инцидент с поклонницей, которая в разгар концерта забралась на возвышение и затеяла потасовку с охранниками.

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О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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