"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовка

Вы узнаете:
- Фанатка украла шоу у Макса Барских
- Что произошло на фестивале
Популярный украинский певец Макс Барских выступил на фестивале в Киеве, который вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Во время концерта артиста поклонница выбралась на возвышение устроила потасовку с охраной. Видео с места событий появилось в Threads.
Пока Макс Барских выступал на сцене, на ее периферии разворачивался настоящий экшен. На возвышение пробралась женщина, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Ее веселье пыталась пресечь охрана, но женщина не сдавалась и сопротивлялась мужчинам.
"Кажется, что на концерт Макса Барских пришли одни волчицы Винника. Уважаемые организаторы, а можно ли их фильтровать на входе?", — обратилась очевидица в Threads.
Организаторы фестиваля отреагировали на случившееся в комментариях под постом. Они подчеркнули, что на территорию фестиваля не допускались люди в состоянии опьянения, однако приобрести алкоголь можно было уже на месте проведения концерта.
"Очень жаль, что вы стали свидетелями такого неприятного поведения людей. Мы не допускали на территорию людей в состоянии опьянения, но понимаем, что кто-то мог перебрать с алкоголем уже на территории фестиваля", — сообщили организаторы.
Комментаторы заметили, что на фестивалях такие инциденты не редкость. Из-за жары и доступа к алкоголю к выступлению Макса Барских многие посетители концерта уже были навеселе.
"Женщина еще не отрезвела, а в тредсе уже прославилась. К сожалению, людей с неадекватным поведением там хватало"
"Людям дали 4 часа на жаре подвыпить и поесть, конечно, все уже были в настроении. Но именно аудитории Макса это не касается, на каждом концерте есть такие"
"Там алкоголь на каждом шагу продавали, как тут не стать волчицей"
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Про персону: Макс Барских
Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.
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