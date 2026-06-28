"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовка

Фестиваль с участием Макса Барских обсуждают в соцсетях из-за инцидента.

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Макс Барских - фестиваль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барских, скрин из видео

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Что произошло на фестивале

Популярный украинский певец Макс Барских выступил на фестивале в Киеве, который вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Во время концерта артиста поклонница выбралась на возвышение устроила потасовку с охраной. Видео с места событий появилось в Threads.

Пока Макс Барских выступал на сцене, на ее периферии разворачивался настоящий экшен. На возвышение пробралась женщина, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Ее веселье пыталась пресечь охрана, но женщина не сдавалась и сопротивлялась мужчинам.

видео дня

Выступления Макса Барских - скандал / скрин из Threads

"Кажется, что на концерт Макса Барских пришли одни волчицы Винника. Уважаемые организаторы, а можно ли их фильтровать на входе?", — обратилась очевидица в Threads.

Организаторы фестиваля отреагировали на случившееся в комментариях под постом. Они подчеркнули, что на территорию фестиваля не допускались люди в состоянии опьянения, однако приобрести алкоголь можно было уже на месте проведения концерта.

"Очень жаль, что вы стали свидетелями такого неприятного поведения людей. Мы не допускали на территорию людей в состоянии опьянения, но понимаем, что кто-то мог перебрать с алкоголем уже на территории фестиваля", — сообщили организаторы.

Ответ организаторов фестиваля / скрин из Threads

Комментаторы заметили, что на фестивалях такие инциденты не редкость. Из-за жары и доступа к алкоголю к выступлению Макса Барских многие посетители концерта уже были навеселе.

"Женщина еще не отрезвела, а в тредсе уже прославилась. К сожалению, людей с неадекватным поведением там хватало"

"Людям дали 4 часа на жаре подвыпить и поесть, конечно, все уже были в настроении. Но именно аудитории Макса это не касается, на каждом концерте есть такие"

"Там алкоголь на каждом шагу продавали, как тут не стать волчицей"

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