"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решение

Вы узнаете:
- Аурика Ротару выступила с песней Софии Ротару
- Почему она это сделала
Известная украинская певица Аурика Ротару вышла на сцену "Музыкальной платформы" и исполнила легендарный хит своей звездной сестры Софии Ротару. Видео с выступлением артистки появилось в Instagram "Сцена подій".
Ротару выбрала для своего выступления на мероприятии известную всем украинцам песню из репертуара легендарной певицы. Аурика вышла на сцену и исполнила "Червону руту" авторства Владимира Ивасюка.
"Пока София Ротару не выступает, ее сестра исполнила легендарную "Червону руту", — сообщили свидетели события.
Сама Аурика объяснила свое решение исполнить песню сестры желанием подарить украинцам свет и тепло единения. Поклонники отметили, насколько похожи звездные родственницы, — кажется, что их отличает лишь цвет волос.
"Сегодня на празднике музыки с большой радостью спела легендарную "Червону руту". Это песня, которая на протяжении многих лет дарит тепло, свет и объединяет украинцев", — высказалась Ротару.
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О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
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