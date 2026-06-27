"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решение

На концерте "Музыкальной платформы" певица исполнила легендарную песню Софии Ротару.

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София Ротару и Аурика Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Аурика Ротару

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Аурика Ротару выступила с песней Софии Ротару

Почему она это сделала

Известная украинская певица Аурика Ротару вышла на сцену "Музыкальной платформы" и исполнила легендарный хит своей звездной сестры Софии Ротару. Видео с выступлением артистки появилось в Instagram "Сцена подій".

Ротару выбрала для своего выступления на мероприятии известную всем украинцам песню из репертуара легендарной певицы. Аурика вышла на сцену и исполнила "Червону руту" авторства Владимира Ивасюка.

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София Ротару - сестра Аурика Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

"Пока София Ротару не выступает, ее сестра исполнила легендарную "Червону руту", — сообщили свидетели события.

Сама Аурика объяснила свое решение исполнить песню сестры желанием подарить украинцам свет и тепло единения. Поклонники отметили, насколько похожи звездные родственницы, — кажется, что их отличает лишь цвет волос.

Аурика Ротару - Музыкальная платформа / фото: instagram.com, Аурика Ротару

"Сегодня на празднике музыки с большой радостью спела легендарную "Червону руту". Это песня, которая на протяжении многих лет дарит тепло, свет и объединяет украинцев", — высказалась Ротару.

Аурика Ротару / инфографика: Главред

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О персоне: Аурика Ротару Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.

Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.

Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

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