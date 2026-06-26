"Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусе

Вы узнаете:
- Наталке Денисенко сделали предложение
- Как это произошло
Известная украинская актриса Наталка Денисенко сообщила о важном событии. Во время путешествия в Турцию бизнесмен и модель Юрий Савранский сделал ей предложение руки и сердца. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram.
Денисенко призналась, что совсем не ожидала такого сюрприза от возлюбленного. Пара вместе отправилась в историческую локацию, чтобы полюбоваться древними руинами и сделать красивые фотографии.
"Вчера я впервые поехала в Старый город в Сиде на фотосессию. Хотелось красивых фото в историческом месте. Андрейка был не в восторге, потому что фотографироваться он не любит. Юрий Савранский рассказал, что существует легенда, будто здесь проводил любовные встречи Марк Антоний с Клеопатрой и подарил ей этот храм Аполлона как символ любви. А я ехала просто на белые колонны. Я не подозревала ничего такого особенного, да и все мое внимание было направлено на эту красоту, увидеть которую я не ожидала", — поделилась впечатлениями актриса.
Именно там и произошло главное событие для влюбленных — Савранский опустился на одно колено и сделал предложение, подарив кольцо с бриллиантом. Звезда отметила, что ее жених сам выбирал дизайн украшения.
"Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она ему сказала "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", — сообщила Денисенко.
Наталка Денисенко — личная жизнь
Наталка Денисенко уже была в браке с украинским актером Андреем Фединчиком, в котором родился сын Андрей. Пара рассталась после восьми лет брака, не выдержав испытания войной и расстоянием. Через короткое время после разрыва стало известно о романе Денисенко с бизнесменом и моделью Юрием Савранским.
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Ранее Главред сообщал, что Елена Зеленская привлекла всеобщее внимание на официальном мероприятии своим нестандартным выходом. На этот раз она решила отойти от традиционного стиля, выбрав вместо строгих костюмов джинсы и спортивную обувь.
Также Наталка Денисенко устроила себе очередной заграничный отдых, уехав из страны вместе с возлюбленным и сыном. Звезда не упустила возможности похвастаться отличной физической формой, выложив серию эффектных снимков в купальнике.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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