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Выехала из Украины с бойфрендом и сыном: Денисенко объявилась за границей

Кристина Трохимчук
23 июня 2026, 16:07
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Актриса решила отдохнуть второй раз за несколько месяцев.
Наталка Денисенко выехала из Украины
Наталка Денисенко выехала из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Наталка Денисенко улетела в теплые края
  • Как бойфренд Денисенко смог выехать из Украины

Украинская актриса Наталка Денисенко второй раз за несколько месяцев выехала из Украины и отправилась с возлюбленным и сыном в Турцию. Снимки с курорта она опубликовала в Instagram.

Вместе с Юрием Савранским и сыном Андреем знаменитость отправилась греться на Средиземное море. Денисенко опубликовала соблазнительные фото, похваставшись отличной формой в купальнике.

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Где сейчас Наталка Денисенко
Где сейчас Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка продолжает активно демонстрировать в соцсетях свое счастье рядом с избранником, но на этот раз поездка превратилась в более семейный отдых. Сын актрисы Андрей с удовольствием наслаждался играми в воде и с интересом изучал побережье вместе с мамой.

Наталка Денисенко - сын Андрей
Наталка Денисенко - сын Андрей / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Не обошлось и без скандалов — в комментариях у актрисы и ее избранника спросили, каким образом пара наслаждается отдыхом за границей в то время, когда другие мужчины не имеют такой возможности.

Выехала из Украины с бойфрендом и сыном: Денисенко объявилась за границей
Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Напомним, что Юрий Савранский уже объяснял, почему в военное время может выезжать из Украины. После недавнего отдыха на Тенерифе бизнесмен рассказал, что был освобожден от военной службы.

"Как и ожидалось, много вопросов по поводу моего выезда. Этот выезд, как и все мои предыдущие выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законен! Я освобожден от военной службы по определенным основаниям еще задолго до 2022 года!", — заявил тогда Савранский в Instagram.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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