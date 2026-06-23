Выехала из Украины с бойфрендом и сыном: Денисенко объявилась за границей

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко улетела в теплые края
- Как бойфренд Денисенко смог выехать из Украины
Украинская актриса Наталка Денисенко второй раз за несколько месяцев выехала из Украины и отправилась с возлюбленным и сыном в Турцию. Снимки с курорта она опубликовала в Instagram.
Вместе с Юрием Савранским и сыном Андреем знаменитость отправилась греться на Средиземное море. Денисенко опубликовала соблазнительные фото, похваставшись отличной формой в купальнике.
Наталка продолжает активно демонстрировать в соцсетях свое счастье рядом с избранником, но на этот раз поездка превратилась в более семейный отдых. Сын актрисы Андрей с удовольствием наслаждался играми в воде и с интересом изучал побережье вместе с мамой.
Не обошлось и без скандалов — в комментариях у актрисы и ее избранника спросили, каким образом пара наслаждается отдыхом за границей в то время, когда другие мужчины не имеют такой возможности.
Напомним, что Юрий Савранский уже объяснял, почему в военное время может выезжать из Украины. После недавнего отдыха на Тенерифе бизнесмен рассказал, что был освобожден от военной службы.
"Как и ожидалось, много вопросов по поводу моего выезда. Этот выезд, как и все мои предыдущие выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законен! Я освобожден от военной службы по определенным основаниям еще задолго до 2022 года!", — заявил тогда Савранский в Instagram.
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Также эмиграция в Великобританию оказалась серьезным испытанием для известной ведущей Ольги Фреймут, покинувшей Украину из-за полномасштабного вторжения. Телезвезда честно поделилась трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться на новом месте.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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