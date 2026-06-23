"Стыдно вызывать уборщицу": Фреймут пожаловалась на сложную жизнь в Лондоне

Ведущая рассказала о трудностях эмиграции.

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Где сейчас Оля Фреймут / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Вы узнаете:

Как Ольга Фреймут живет в эмиграции

Почему она сама занимается домашними делами

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения переехала в Великобританию, пожаловалась на сложности эмиграции. В интервью URC Radio наменитость призналась, что сейчас ее быт мало похож на беззаботную жизнь в Украине.

По словам Фреймут, переезд в новую страну дался ей непросто. Ведущая занимается большинством домашних дел и признается, что строить свою жизнь заново не так-то легко.

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Оля Фреймут сейчас / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Я за контроль. Если я сейчас расслаблюсь, то все пойдет наперекосяк. На мне лежит очень много дел. Я девушка в эмиграции. Мне нужно заботиться о жизни в новой стране. Это изнурительно", — рассказала Оля.

Также она раскрыла, насколько жизнь за границей отличается от ее привычных будней в Украине. Звезда вспомнила, что раньше практически не занималась бытовыми вопросами, поручая их помощницам. Сейчас же большинство забот легло на ее плечи.

Ольга Фреймут - муж и дети / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"До войны моя жизнь была Dolce Vita. Куча помощников. Я не задумывалась о бытовых делах. Теперь я могу проводить совещание в издательстве, варить борщ и при этом еще пол мыть ногой за ногой… И дело не в том, что мне жалко денег на уборщицу. Мне не жалко. Просто стыдно вызывать уборщицу в такие небольшие апартаменты", — заявила Фреймут.

Несмотря на трудности, знаменитость довольна своим выбором и считает, что жизнь в Лондоне помогает ей поддерживать активный ритм и не останавливаться на достигнутом.

Ольга Фреймут / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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