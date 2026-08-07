"Был всегда": Брат Анджелины Джоли совершил каминг аут

Он рассказал, что всегда чувствовал себя иначе, но долго не мог подобрать слова.

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Брат Джоли совершил каминг аут / Коллаж Главред, фото Instagram/ric_govea

Кратко:

Что сделал брат голливудской актрисы

Каким способом он это совершил

Старший брат голливудской актрисы Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хейвен, впервые публично заявил, что является геем.

Личное признание он сделал во время прямого эфира на платформе Substack вместе со своей бывшей супругой Роми Имбелли, с которой сохранил дружеские отношения после расставания. Об этом сообщает TMZ.

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Во время трансляции Хейвен признался, что долгие годы скрывал свою истинную сущность и только сейчас почувствовал готовность открыто рассказать о себе. По его словам, речь идет не о переменах в жизни, а о том, чтобы перестать прятаться и позволить окружающим увидеть его настоящего.

Брат Джоли Джеймс сделал заявление / Скриншот

В эмоциональном письме, которое он зачитал во время эфира, Джеймс вспомнил детство. Он рассказал, что всегда чувствовал себя иначе, но долго не мог подобрать слова, чтобы объяснить свои ощущения. С возрастом, как признался Хейвен, он старался соответствовать ожиданиям окружающих и скрывал часть своей личности, опасаясь осуждения.

Бывшая жена актера поддержала его решение. Роми Имбелли призналась, что долгое время догадывалась о его ориентации, однако не была готова принять эту мысль. Несмотря на расставание, она назвала Джеймса одним из самых близких людей в своей жизни и выразила надежду, что теперь он сможет жить без страха и чувства вины.

В своем обращении Хейвен также попросил родных и близких отнестись к его признанию с пониманием. Он выразил надежду, что семья увидит в нем того же человека, которого знала всегда, независимо от каких-либо ярлыков.

"Я больше не чувствую необходимости скрываться. Каминг-аут - это не попытка стать другим человеком. Это возможность наконец показать всем, кем я был всегда", - заявил Джеймс Хейвен.

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О персоне: Джеймс Хейвен Джеймс Хейвен известен не только как брат Анджелины Джоли, но и как актер и продюсер. В начале 2000-х он оказался в центре внимания после церемонии вручения премии "Оскар", где поцеловал сестру в губы. Позднее он объяснял, что этот жест был проявлением семейной поддержки и не имел никакого романтического подтекста.

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