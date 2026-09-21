"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автора

Скандальные блогеры Игорь Синяк и Сережа Grey Wiese удивили своим дуэтом на концерте в Германии.

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Игорь Синяк и Сережа Grey Wiese исполнили песню Софии Ротару / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как блогеры перепели украинский хит в Берлине

Как отреагировал автор песни Руслан Квинта

Скандальные блогеры Игорь Синяк и Сережа Grey Wiese (Сергей Григорьев-Апполонов) вновь оказались в центре бурного обсуждения после выступления на концерте в Берлине. Дуэт исполнил легендарный хит Софии Ротару "Одна калина" на украинском языке, что мгновенно вызвало ажиотаж в соцсети Threads.

Особый резонанс вызвали эпатажные наряды артистов. Григорьев-Апполонов вышел на сцену в расклешенных брюках и светлом топе, в то время как Синяк предстал перед публикой в коротком черном платье и головном уборе с ушками Микки Мауса.

видео дня

Синяк и Сережа исполняют песню "Одна калина" / скрин из видео

Пользователей сети удивило то, что россиянин Григорьев-Апполонов пел на украинском практически без акцента. При этом Синяк, который родом из Украины, но долгие годы строил карьеру в РФ, уже становился вирусным благодаря исполнению песен Ротару. В комментариях под видео пользователи вспомнили скандальные заявления Насти Каменских, иронично отметив, что даже у россиян "не вылезла киста" после исполнения песни на украинском языке.

Видео с неоднозначным выступлением блогеров дошло и до автора легендарного хита и не вызвало у него положительных эмоций. Композитор Руслан Квинта публично заявил, что не давал никакого согласия на использование своего произведения.

Синяк и Сережа - концерт в Берлине / скрин из видео

"Я не давал согласия на исполнение этими лицами. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, подали его в контексте, который наносит вред моей чести и достоинству, и вызвали искажение замысла произведения. Следовательно, это нарушение права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации", - заявил Руслан Квинта.

В комментариях началась острая дискуссия о наличии немецкой лицензии GEMA для публичных концертов. Однако Квинта подчеркнул, что дело вовсе не в выплатах, а в личных неимущественных правах автора и изменении художественного смысла произведения.

Реакция Руслана Квинты / скрин из Threads

"Искажение произведения - это не только изменение нот или текста. Речь идет также о контексте, в котором авторское произведение публично подается. Эта сценическая подача данного исполнения, по моему мнению, превратила произведение в элемент вульгарного шоу и изменила заложенный мною художественный контекст. Я говорю исключительно как автор об использовании моего произведения и о том контексте, в котором я не хочу видеть свою музыку", - резюмировал композитор.

Игорь Синяк и Сережа Grey Wiese поют "Одна Калина" - видео / скрин из Telegram

Видео скандального выступления смотрите тут.

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О персоне: Игорь Синяк Игорь Синяк - бьюти-блогер, ютубер и автор-исполнитель украинского происхождения, создатель и владелец интернет-издания "ВПШ". С 2022 года ведёт Telegram-канал в формате личного блога. В 2022 году переехал во Францию и проживает в Париже, в районе Елисейских полей.

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