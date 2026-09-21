"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

Окружение голливудского актера считает Анджелину Джоли виновной в новом витке его проблем с алкоголем.

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Брэд Питт с детьми и Анджелина Джоли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что стало причиной срыва Брэда Питта после семи лет трезвости

Как сам актер прокомментировал свои проблемы со спиртным

Затянувшийся и болезненный разрыв Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжает обрастать скандальными подробностями. Издание Daily Mail сообщает, что друзья винят его бывшую супругу в проблемах актера с алкоголем.

По словам близкого окружения, тяжелые судебные тяжбы, которые начались после развода в 2024 году, окончательно выбили Питта из колеи. Однако самым болезненным ударом для актера, как утверждает источник, стало решение их общих детей отказаться от его фамилии.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт - развод / фото: ua.depositphotos.com

"У Питта никогда не было проблем с алкоголем, у него была проблема с Анджелиной... Брэд на определенный период своей жизни сбился с пути и испытывал трудности, но он справился с этим. Развод с Анджелиной был тяжелым, но отчуждение от детей стало самым страшным, что с ним когда-либо случалось", - цитирует инсайдера издание.

Сама Анджелина Джоли категорически отрицает обвинения в манипулировании детьми. Актриса утверждает, что не настраивала их против Брэда, а решение прекратить контакты с отцом сыновья и дочери приняли самостоятельно.

Брэд Питт - зависимость / фото: ua.depositphotos.com

В начале августа этого года сам Брэд Питт впервые открыто заговорил о своем состоянии. Он признался, что после семи лет трезвости у него произошел срыв, но сейчас он старается держать ситуацию под контролем.

"Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но я уже более сдержан. Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: "Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах", - поделился актер.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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