"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

Вы узнаете:
- Что стало причиной срыва Брэда Питта после семи лет трезвости
- Как сам актер прокомментировал свои проблемы со спиртным
Затянувшийся и болезненный разрыв Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжает обрастать скандальными подробностями. Издание Daily Mail сообщает, что друзья винят его бывшую супругу в проблемах актера с алкоголем.
По словам близкого окружения, тяжелые судебные тяжбы, которые начались после развода в 2024 году, окончательно выбили Питта из колеи. Однако самым болезненным ударом для актера, как утверждает источник, стало решение их общих детей отказаться от его фамилии.
"У Питта никогда не было проблем с алкоголем, у него была проблема с Анджелиной... Брэд на определенный период своей жизни сбился с пути и испытывал трудности, но он справился с этим. Развод с Анджелиной был тяжелым, но отчуждение от детей стало самым страшным, что с ним когда-либо случалось", - цитирует инсайдера издание.
Сама Анджелина Джоли категорически отрицает обвинения в манипулировании детьми. Актриса утверждает, что не настраивала их против Брэда, а решение прекратить контакты с отцом сыновья и дочери приняли самостоятельно.
В начале августа этого года сам Брэд Питт впервые открыто заговорил о своем состоянии. Он признался, что после семи лет трезвости у него произошел срыв, но сейчас он старается держать ситуацию под контролем.
"Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но я уже более сдержан. Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: "Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах", - поделился актер.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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