"Нога как у слона": путинист Плющенко загремел в турецкую больницу

Вы узнаете:
- Что произошло с Евгением Плющенко во время поездки в Анкару
- Как сам фигурист прокомментировал свое состояние
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре. Об этом путинист рассказал в Instagram.
Причиной обращения к турецким медикам стал укус насекомого, вызвавший сильную отечность. Инцидент произошел во время обеда, когда спортсмена, по его предположению, несколько раз укусила оса. Первоначально Плющенко не придал этому значения. Из-за многочисленных хирургических вмешательств в прошлом болевой порог фигуриста оказался настолько высоким, что укус не вызвал у него сильного дискомфорта. Однако уже на следующее утро ситуация ухудшилась, и спортсмену потребовалась помощь специалистов.
"Тяжела и неказиста жизнь российского фигуриста-тренера-папы. Что произошло со мной? Вчера днем, на обеде, укусила меня оса. И, видимо, укусила несколько раз. Но так как я уже боли ничего не чувствую, было 18 операций, я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь - а у меня нога как у слона", - поделился Плющенко с больничной койки.
В турецкой клинике фигуристу сразу поставили капельницу для снятия сильного отека и аллергической реакции. Спортсмен признался, что незапланированная госпитализация нарушила его график, а опухшая стопа перестала помещаться в обувь.
Плющенко сопровождал сына на Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, к участию в котором Гном Гномыча допустили после смены спортивного гражданства. Теперь он выступает под азербайджанским флагом, однако на международной арене пока не демонстрирует высоких результатов - на соревнованиях сын российского олимпийского чемпиона занял лишь 13-е место.
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О персоне: Евгений Плющенко
Евгений Плющенко - российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".
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