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"Нога как у слона": путинист Плющенко загремел в турецкую больницу

Кристина Трохимчук
21 сентября 2026, 05:55
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Евгений Плющенко был экстренно госпитализирован в Анкаре.
Евгений Плющенко в больнице
Евгений Плющенко в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Плющенко

Вы узнаете:

  • Что произошло с Евгением Плющенко во время поездки в Анкару
  • Как сам фигурист прокомментировал свое состояние

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре. Об этом путинист рассказал в Instagram.

Причиной обращения к турецким медикам стал укус насекомого, вызвавший сильную отечность. Инцидент произошел во время обеда, когда спортсмена, по его предположению, несколько раз укусила оса. Первоначально Плющенко не придал этому значения. Из-за многочисленных хирургических вмешательств в прошлом болевой порог фигуриста оказался настолько высоким, что укус не вызвал у него сильного дискомфорта. Однако уже на следующее утро ситуация ухудшилась, и спортсмену потребовалась помощь специалистов.

видео дня
Евгения Плющенко госпитализировали
Евгения Плющенко госпитализировали / скрин из видео

"Тяжела и неказиста жизнь российского фигуриста-тренера-папы. Что произошло со мной? Вчера днем, на обеде, укусила меня оса. И, видимо, укусила несколько раз. Но так как я уже боли ничего не чувствую, было 18 операций, я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь - а у меня нога как у слона", - поделился Плющенко с больничной койки.

В турецкой клинике фигуристу сразу поставили капельницу для снятия сильного отека и аллергической реакции. Спортсмен признался, что незапланированная госпитализация нарушила его график, а опухшая стопа перестала помещаться в обувь.

Нога Плющенко раздулась от укуса
Нога Плющенко раздулась от укуса / фото: instagram.com, Евгений Плющенко

Плющенко сопровождал сына на Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре, к участию в котором Гном Гномыча допустили после смены спортивного гражданства. Теперь он выступает под азербайджанским флагом, однако на международной арене пока не демонстрирует высоких результатов - на соревнованиях сын российского олимпийского чемпиона занял лишь 13-е место.

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О персоне: Евгений Плющенко

Евгений Плющенко - российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

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