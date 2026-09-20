"Отец до последнего не знал": сын Скрипки рассказал о службе в боевой бригаде

Вы узнаете:
- Где служил сын Олега Скрипки
- Как артист относился к решению сына отправиться на фронт
Старший сын лидера группы "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки решил лично поставить точку в сплетнях вокруг своей службы в армии. Роман вышел на связь в Threads и рассказал, на каких условиях заключил контракт с ВСУ.
Роман подтвердил, что действительно мобилизировался и лично выполнял боевые задачи. Он также жестко ответил хейтерам, пытавшимся обесценить его службу и обвинить отца в "протекции".
"Я и есть тот "сын Скрипки", который мобилизовался, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас демобилизовался и имею законное основание на отсрочку... Если что, отец был против моего решения, исключительно моя инициатива и желание, как и мое право на выбор в этой жизни... Мой отец до последнего про службу не знал", - откровенно признался Роман.
На вопросы пользователей о том, как именно молодому военному удалось уволиться со службы во время военного положения, Роман ответил прямо.
"Окончание контракта до 25 лет. Имею право на отсрочку", - пояснил сын музыканта.
Публикация Романа вызвала большой резонанс и мощную волну поддержки. Среди прочих на нее отреагировал известный волонтер и общественный деятель Сергей Притула.
"Спасибо за службу!" - написал он.
Ранее сам Олег Скрипка с гордостью сообщил, что у его первенца заканчивается контракт и он возвращается к гражданской жизни. Артист решил не раскрывать конкретное место службы и военную специальность Романа из соображений безопасности, однако подчеркнул, что сын уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что бывший гражданский муж Ани Лорак Юрий Фалеса дал понять, что в войне поддерживает РФ. Проработав в Украине около 30 лет, он опубликовал ролик в поддержку российского исполнителя, пишущего песни для оккупантов, с циничной подписью.
Также скончалась актриса и телеведущая Анна Шерлинг, известная по ролям в сериале "След". Как стало известно, причиной смерти стала многолетняя борьба с раком груди. В какой-то момент Анне удалось выйти в ремиссию, однако спустя время болезнь победила.
Читайте также:
- Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью
- Метастазы в мозге: скончалась звезда российских сериалов
- Дочь Киркорова поставила ему жесткий ультиматум
О персоне: Олег Скрипка
Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.
По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт.
Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред