"Отец до последнего не знал": сын Скрипки рассказал о службе в боевой бригаде

Роман Скрипка впервые лично прокомментировал свою демобилизацию из ВСУ.

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Роман Скрипка про службу в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Скрипка, Роман Скрипка

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Где служил сын Олега Скрипки

Как артист относился к решению сына отправиться на фронт

Старший сын лидера группы "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки решил лично поставить точку в сплетнях вокруг своей службы в армии. Роман вышел на связь в Threads и рассказал, на каких условиях заключил контракт с ВСУ.

Роман подтвердил, что действительно мобилизировался и лично выполнял боевые задачи. Он также жестко ответил хейтерам, пытавшимся обесценить его службу и обвинить отца в "протекции".

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"Я и есть тот "сын Скрипки", который мобилизовался, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас демобилизовался и имею законное основание на отсрочку... Если что, отец был против моего решения, исключительно моя инициатива и желание, как и мое право на выбор в этой жизни... Мой отец до последнего про службу не знал", - откровенно признался Роман.

Роман Скрипка вышел на связь / скрин из Threads

На вопросы пользователей о том, как именно молодому военному удалось уволиться со службы во время военного положения, Роман ответил прямо.

"Окончание контракта до 25 лет. Имею право на отсрочку", - пояснил сын музыканта.

Роман Скрипка про окончание контракта / скрин из Threads

Публикация Романа вызвала большой резонанс и мощную волну поддержки. Среди прочих на нее отреагировал известный волонтер и общественный деятель Сергей Притула.

"Спасибо за службу!" - написал он.

Ранее сам Олег Скрипка с гордостью сообщил, что у его первенца заканчивается контракт и он возвращается к гражданской жизни. Артист решил не раскрывать конкретное место службы и военную специальность Романа из соображений безопасности, однако подчеркнул, что сын уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

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О персоне: Олег Скрипка Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины. По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт. Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

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