Метастазы в мозге: скончалась звезда российских сериалов

Российская актриса и телеведущая скончалась в возрасте 46 лет.

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Анна Шерлинг умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Шерлинг

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От какой болезни умерла Анна Шерлинг

С какими тяжелыми осложнениями столкнулась артистка

На 47-м году жизни скончалась актриса и телеведущая Анна Шерлинг, известная по ролям в сериале "След", а также фильмах "Невеста" и "Золушка". РосСМИ сообщили, что артистки не стало 16 сентября, а 18 сентября ее похоронили на Химкинском кладбище.

О трагедии рассказал ее отец, известный режиссер и композитор Юрий Шерлинг. Как стало известно, причиной смерти стала многолетняя борьба с раком груди. В какой-то момент Анне удалось выйти в ремиссию, однако последующий рецидив привел к необратимым последствиям - опухоль дала метастазы в головной мозг.

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Анна Шерлинг - диагноз / фото: instagram.com, Анна Шерлинг

"Анечка теряла зрение. К сожалению, было понятно, что все идет к логическому завершению… Ей было тяжело. Она говорила: "Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу…". Прям плохо уже было с памятью", - с болью вспомнила близкая подруга умершей.

Анна Шерлинг родилась в семье заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга и заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой. Она окончила ГИТИС и Школу "Останкино". Дебют актрисы в кино состоялся в 2003 году в сериале "Ангел на дорогах", где она сыграла вместе со своей знаменитой матерью.

Анна Шерлинг была многодетной матерью / фото: instagram.com, Анна Шерлинг

Помимо съемок в кино и популярных сериалах "За первого встречного", "Андреевский флаг" и "О тебе…", Анна работала телеведущей, однако из-за стремительного ухудшения здоровья многодетной матери пришлось оставить профессию.

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О персоне: Анна Шерлинг Анна Шерлинг - российская актриса и телеведущая, известная по ролям в сериалах "След", "Невеста" и "Золушка". Она родилась 21 июня 1980 года в семье актрисы Тамары Акуловой и режиссёра Юрия Шерлинга. Сначала Анна получила юридическое образование в МГИМВ и работала в "Газпроме", однако впоследствии выбрала творческий путь, окончив ГИТИС и сыграв в более чем двух десятках кинопроектов. Была замужем за Хишамом Абдульраззаком и воспитывала четверых детей - сыновей Нидаля и Амира и дочерей Софию и Адель.

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