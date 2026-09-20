Метастазы в мозге: скончалась звезда российских сериалов

Вы узнаете:
- От какой болезни умерла Анна Шерлинг
- С какими тяжелыми осложнениями столкнулась артистка
На 47-м году жизни скончалась актриса и телеведущая Анна Шерлинг, известная по ролям в сериале "След", а также фильмах "Невеста" и "Золушка". РосСМИ сообщили, что артистки не стало 16 сентября, а 18 сентября ее похоронили на Химкинском кладбище.
О трагедии рассказал ее отец, известный режиссер и композитор Юрий Шерлинг. Как стало известно, причиной смерти стала многолетняя борьба с раком груди. В какой-то момент Анне удалось выйти в ремиссию, однако последующий рецидив привел к необратимым последствиям - опухоль дала метастазы в головной мозг.
"Анечка теряла зрение. К сожалению, было понятно, что все идет к логическому завершению… Ей было тяжело. Она говорила: "Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу…". Прям плохо уже было с памятью", - с болью вспомнила близкая подруга умершей.
Анна Шерлинг родилась в семье заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга и заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой. Она окончила ГИТИС и Школу "Останкино". Дебют актрисы в кино состоялся в 2003 году в сериале "Ангел на дорогах", где она сыграла вместе со своей знаменитой матерью.
Помимо съемок в кино и популярных сериалах "За первого встречного", "Андреевский флаг" и "О тебе…", Анна работала телеведущей, однако из-за стремительного ухудшения здоровья многодетной матери пришлось оставить профессию.
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О персоне: Анна Шерлинг
Анна Шерлинг - российская актриса и телеведущая, известная по ролям в сериалах "След", "Невеста" и "Золушка". Она родилась 21 июня 1980 года в семье актрисы Тамары Акуловой и режиссёра Юрия Шерлинга. Сначала Анна получила юридическое образование в МГИМВ и работала в "Газпроме", однако впоследствии выбрала творческий путь, окончив ГИТИС и сыграв в более чем двух десятках кинопроектов. Была замужем за Хишамом Абдульраззаком и воспитывала четверых детей - сыновей Нидаля и Амира и дочерей Софию и Адель.
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