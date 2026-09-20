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Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью

Виталий Кирсанов
20 сентября 2026, 10:43обновлено 20 сентября, 11:42
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Владимир Гладкий отметил, что лечение напрямую влияет на возможность планировать рождение детей.
Владимир Гладкий до постановки диагноза испытывал сильные боли
Владимир Гладкий до постановки диагноза испытывал сильные боли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_hladkyi

Кратко:

  • Владимир Гладкий до постановки диагноза испытывал сильные боли
  • Актер занимается спортом, чтобы контролировать состояние

Украинский актер Владимир Гладкий впервые публично рассказал о серьезном диагнозе, который существенно повлиял на их с супругой планы относительно рождения детей.

В разговоре с ведущими программы "Утро в большом городе" артист признался, что хотел бы стать отцом. Однако сейчас этому мешает необходимость постоянного лечения.

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"Я очень хочу детей. Нас два украинца - она и я. Чтобы наша нация развивалась, мы должны оставить после себя хотя бы троих, правильно? Хотя бы двоих. Но сейчас у меня болезнь. Я принимаю медикаменты", - рассказал Гладкий.

По словам актера, зимой ему диагностировали болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит. Это хроническое воспалительное ревматическое заболевание, которое поражает позвоночник и крестцово-подвздошные сочленения и со временем может привести к ограничению их подвижности.

Гладкий рассказал, что до постановки диагноза испытывал сильные боли и практически не мог нормально двигаться.

"Эта болезнь действительно очень распространена. Просто зимой только узнал об этом диагнозе… Очень тяжело было ходить. У тебя болит спина, ты не можешь двигаться, жизнь просто какой-то ад", - поделился актер.

Сейчас он принимает назначенные препараты и занимается спортом, чтобы контролировать состояние.

"Это болезнь, при которой у тебя все время есть боль в спине. Просто она бывает тише, бывает меньше. Она может даже привести к инвалидности", - объяснил Гладкий.

Актер также отметил, что лечение напрямую влияет на возможность планировать рождение детей. По его словам, для этого ему необходимо сделать перерыв в приеме медикаментов.

Владимир Гладкий, Володимир Гладкий Инфографика Главред
Владимир Гладкий / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что во время недавнего выхода к публике принц Уильям попытался поторопить Кейт Миддлтон, пока она увлечённо общалась с поклонниками. Неловкий, но забавный момент заметили очевидцы и он быстро разошёлся в сети.

Ранее также бывшая супруга украинского футболиста Андрея Пятова Юлия поделилась подробностями страшной ночи, которую она пережила вместе со своими детьми.

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О персоне: Владимир Гладкий

Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя", "Участковый с ДВРЗ" и "Экстрасенсы-детективы".

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