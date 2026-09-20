Известный актер рассказал о диагнозе, который изменил его планы на семью

Кратко:
- Владимир Гладкий до постановки диагноза испытывал сильные боли
- Актер занимается спортом, чтобы контролировать состояние
Украинский актер Владимир Гладкий впервые публично рассказал о серьезном диагнозе, который существенно повлиял на их с супругой планы относительно рождения детей.
В разговоре с ведущими программы "Утро в большом городе" артист признался, что хотел бы стать отцом. Однако сейчас этому мешает необходимость постоянного лечения.
"Я очень хочу детей. Нас два украинца - она и я. Чтобы наша нация развивалась, мы должны оставить после себя хотя бы троих, правильно? Хотя бы двоих. Но сейчас у меня болезнь. Я принимаю медикаменты", - рассказал Гладкий.
По словам актера, зимой ему диагностировали болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит. Это хроническое воспалительное ревматическое заболевание, которое поражает позвоночник и крестцово-подвздошные сочленения и со временем может привести к ограничению их подвижности.
Гладкий рассказал, что до постановки диагноза испытывал сильные боли и практически не мог нормально двигаться.
"Эта болезнь действительно очень распространена. Просто зимой только узнал об этом диагнозе… Очень тяжело было ходить. У тебя болит спина, ты не можешь двигаться, жизнь просто какой-то ад", - поделился актер.
Сейчас он принимает назначенные препараты и занимается спортом, чтобы контролировать состояние.
"Это болезнь, при которой у тебя все время есть боль в спине. Просто она бывает тише, бывает меньше. Она может даже привести к инвалидности", - объяснил Гладкий.
Актер также отметил, что лечение напрямую влияет на возможность планировать рождение детей. По его словам, для этого ему необходимо сделать перерыв в приеме медикаментов.
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О персоне: Владимир Гладкий
Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя", "Участковый с ДВРЗ" и "Экстрасенсы-детективы".
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