Дочь Киркорова снова делает певцу-путинисту "нервы".

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Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Что сказала дочь путиниста

От чего она отказалась

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает российскую агрессию против Украины, пожаловался на свою дочь.

Как пишут российские пропагандисты, Киркоров все пытается отбелить репутацию своей скандальной дочери и вот теперь заявил, что Алла-Виктория выдвинула ультиматум.

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В частности, девочка, которая не может ужиться ни в одной школе, отказалась идти в шоу-бизнес и строить там карьеру, как это сделал ее отец-путинист.

Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

Алла-Виктория совершенно не хочет связывать жизнь с индустрией развлечений. Но предложение попробовать себя в озвучке несколько переменило мнение подростка.

"Аллочка у нас блогер. Ей предложили озвучить в мультике про мамонтенка роль, она согласилась. Думал, откажется, она сказала: "Никакого шоу-бизнеса". Но согласилась, и ей понравилось, и у нее получилось шикарно так", - добавил путинист.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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