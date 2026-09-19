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Дочь Киркорова поставила ему жесткий ультиматум

Алена Кюпели
19 сентября 2026, 23:50
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Дочь Киркорова снова делает певцу-путинисту "нервы".
Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что сказала дочь путиниста
  • От чего она отказалась

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает российскую агрессию против Украины, пожаловался на свою дочь.

Как пишут российские пропагандисты, Киркоров все пытается отбелить репутацию своей скандальной дочери и вот теперь заявил, что Алла-Виктория выдвинула ультиматум.

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В частности, девочка, которая не может ужиться ни в одной школе, отказалась идти в шоу-бизнес и строить там карьеру, как это сделал ее отец-путинист.

Алла Виктория Киркорова
Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

Алла-Виктория совершенно не хочет связывать жизнь с индустрией развлечений. Но предложение попробовать себя в озвучке несколько переменило мнение подростка.

"Аллочка у нас блогер. Ей предложили озвучить в мультике про мамонтенка роль, она согласилась. Думал, откажется, она сказала: "Никакого шоу-бизнеса". Но согласилась, и ей понравилось, и у нее получилось шикарно так", - добавил путинист.

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Ранее Главред сообщал, что во время недавнего выхода к публике принц Уильям попытался поторопить Кейт Миддлтон, пока она увлечённо общалась с поклонниками. Неловкий, но забавный момент заметили очевидцы и он быстро разошёлся в сети.

Ранее также бывшая супруга украинского футболиста Андрея Пятова Юлия поделилась подробностями страшной ночи, которую она пережила вместе со своими детьми.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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