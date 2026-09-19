Кратко:
- Что сказала дочь путиниста
- От чего она отказалась
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает российскую агрессию против Украины, пожаловался на свою дочь.
Как пишут российские пропагандисты, Киркоров все пытается отбелить репутацию своей скандальной дочери и вот теперь заявил, что Алла-Виктория выдвинула ультиматум.
В частности, девочка, которая не может ужиться ни в одной школе, отказалась идти в шоу-бизнес и строить там карьеру, как это сделал ее отец-путинист.
Алла-Виктория совершенно не хочет связывать жизнь с индустрией развлечений. Но предложение попробовать себя в озвучке несколько переменило мнение подростка.
"Аллочка у нас блогер. Ей предложили озвучить в мультике про мамонтенка роль, она согласилась. Думал, откажется, она сказала: "Никакого шоу-бизнеса". Но согласилась, и ей понравилось, и у нее получилось шикарно так", - добавил путинист.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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