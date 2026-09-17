"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

Шоумен Слава Соломка признался, что родственники скрывают от него правду о гибели близкого человека.

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Слава Соломка о самоубийстве брата / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Соломка; скрин из видео

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Как Слава Соломка узнал о существовании брата и сестры

Какая трагедия произошла в семье ведущего в 2019 году

Шоумен Слава Соломка поделился рассказом о семейной трагедии, которая стала для него тяжелым испытанием. В проекте "Наодинці з Гламуром" ведущий сообщил о самоубийстве брата.

Соломку воспитывала только мама, а своего отца он никогда не знал. Уже во взрослом возрасте ведущий решил разыскать его и узнал, что у него есть старшие единокровные брат и сестра. Однако сблизиться с братом артист так и не успел - в 2019 году тот покончил жизнь самоубийством. Попытка откровенно поговорить со вдовой брата закончилась странной реакцией.

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Вячеслав Соломка / скрин из видео

"Мой старший родной брат еще в 2019 году повесился. Он наложил на себя руки. Там очень странная история была. Я нашел жену моего брата, у него есть дети, то есть мои племянники. Я встретился, спросил ее, что произошло, а я уже знал… Эта жена говорит, что у него были проблемы с сердцем, он умер из-за проблем с сердцем, и говорит, что пришлет его фото. Я приезжаю вечером домой и вижу, что она полностью удалила переписку и заблокировала меня. Для меня это было странно и странно, почему она не сказала правду", - откровенно поделился Соломка.

Позже ведущему удалось встретиться со своей старшей сестрой. Однако и она оказалась не готова погружаться в тяжелые воспоминания и объяснять причину рокового шага их брата.

Слава Соломка - семья / фото: instagram.com, Слава Соломка

"Когда я спросил, почему умер брат, у нее глаза наполнились слезами, ком в горле, начинает плакать. Говорит, что не желает об этом говорить. А мне удивительно, что его жена ничего не сказала…", - с грустью вспомнил ведущий.

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О персоне: Вячеслав Соломка Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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