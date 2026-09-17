Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

Кристина Трохимчук
17 сентября 2026, 16:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Шоумен Слава Соломка признался, что родственники скрывают от него правду о гибели близкого человека.
Слава Соломка - диагноз
Слава Соломка о самоубийстве брата / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Соломка; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Слава Соломка узнал о существовании брата и сестры
  • Какая трагедия произошла в семье ведущего в 2019 году

Шоумен Слава Соломка поделился рассказом о семейной трагедии, которая стала для него тяжелым испытанием. В проекте "Наодинці з Гламуром" ведущий сообщил о самоубийстве брата.

Соломку воспитывала только мама, а своего отца он никогда не знал. Уже во взрослом возрасте ведущий решил разыскать его и узнал, что у него есть старшие единокровные брат и сестра. Однако сблизиться с братом артист так и не успел - в 2019 году тот покончил жизнь самоубийством. Попытка откровенно поговорить со вдовой брата закончилась странной реакцией.

видео дня
Вячеслав Соломка
Вячеслав Соломка / скрин из видео

"Мой старший родной брат еще в 2019 году повесился. Он наложил на себя руки. Там очень странная история была. Я нашел жену моего брата, у него есть дети, то есть мои племянники. Я встретился, спросил ее, что произошло, а я уже знал… Эта жена говорит, что у него были проблемы с сердцем, он умер из-за проблем с сердцем, и говорит, что пришлет его фото. Я приезжаю вечером домой и вижу, что она полностью удалила переписку и заблокировала меня. Для меня это было странно и странно, почему она не сказала правду", - откровенно поделился Соломка.

Позже ведущему удалось встретиться со своей старшей сестрой. Однако и она оказалась не готова погружаться в тяжелые воспоминания и объяснять причину рокового шага их брата.

Слава Соломка - семья
Слава Соломка - семья / фото: instagram.com, Слава Соломка

"Когда я спросил, почему умер брат, у нее глаза наполнились слезами, ком в горле, начинает плакать. Говорит, что не желает об этом говорить. А мне удивительно, что его жена ничего не сказала…", - с грустью вспомнил ведущий.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Владимир Дантес попал в ДТП. В Instagram артист опубликовал кадры с места аварии, показав последствия столкновения своего BMW с автомобилем Chevrolet Aveo. Певец с юмором отнесся к инциденту на дороге, отметив прочность своей иномарки.

Также Олег Скрипка рассказал о службе старшего сына Романа в ВСУ. Артист отметил, что первенец завершает службу и сам зарабатывает на жизнь, а детали и место службы остаются в секрете ради безопасности.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Соломка

Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:07Экономика
Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:05Синоптик
Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

16:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Последние новости

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Реклама
14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

13:00

"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

12:22

Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

12:18

Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

Реклама
12:14

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

11:33

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

11:27

Минус Ан-12, два Ан-26 и вертолеты РФ: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

11:25

После выборов в РФ могут закрыть границы: раскрыт план Кремля по мобилизации

11:02

"Амбассадор психиатрии": Галич назвал диагнозы, из-за которых "списался" из ВСУ

10:40

"Звонили посреди ночи": известный артист рассказал о попытках россиян повлиять на него

10:18

Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

10:17

Осенний посев на даче: семь лучших культур для посадки в сентябре и под зиму

10:10

Почему молоко часто портится в холодильнике: названа распространенная ошибка

10:03

"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния

09:54

Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

09:26

Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

09:10

Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на ОдессуФото

08:44

Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

08:38

Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на КиевФото

08:14

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина: эксперт назвал причину

08:09

Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

07:32

В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России, трасса на Москву перекрыта

06:45

Киев - под ударом дронов и ракет: пострадали более 10 человек, среди них дети

05:55

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Реклама
05:07

"Самое серьёзное испытание для Украины": какие 3 новых сценария войны готовит РФ

04:29

Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

03:36

Богатство буквально упадет с неба: шесть знаков китайского зодиака сорвут куш

03:03

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

02:51

Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике: лайфхак решает назойливую проблему

02:30

Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лавандыВидео

01:47

Палата представителей США окончательно приняла закон об "адских санкциях" против РФ - детали

00:58

Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле

16 сентября, среда
23:42

Малина отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно сделать с кустами в сентябре

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять