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"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

Кристина Трохимчук
17 сентября 2026, 13:00обновлено 17 сентября, 13:33
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Лидер группы "Воплі Відоплясова" поделился подробностями о службе первенца Романа.
Сын Олега Скрипки служит в ВСУ
Сын Олега Скрипки служит в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Скрипка

Вы узнаете:

  • Где служит старший сын Олега Скрипки
  • Как сын артиста зарабатывает на творчестве

Лидер культовой украинской рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка впервые за долгое время откровенно рассказал о жизни своих старших сыновей. В проекте "Ранкова кава" музыкант сообщил, что его первенец Роман встал на защиту Украины и сейчас завершает службу в рядах ВСУ.

Артист решил не раскрывать конкретное место службы и военную специальность Романа из соображений безопасности, однако подчеркнул, что сын уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

видео дня
Сыновья Олега Скрипки
Сыновья Олега Скрипки / фото: instagram.com, Олег Скрипка

"Старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему начисляются военные выплаты. Кстати, у него заканчивается контракт, поэтому он уже возвращается", - с гордостью поделился музыкант.

Отдельно Олег Скрипка упомянул и младшего сына - 19-летнего Устима. Парень решил пойти по стопам знаменитого отца и полностью посвятил себя музыке. Устим уже записал альбом военных песен и научился самостоятельно монетизировать свое творчество через цифровые платформы.

Олег Скрипка
Олег Скрипка - певец / скрин из видео

"Младший сын у меня артист. Он зарабатывает с YouTube и TikTok", - откровенно признался Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка вместе с супругой Натальей воспитывает четверых детей: сыновей Романа и Устима, а также двух дочерей - Олесю и Зоряну.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что идер O.Torvald и ветеран Женя Галич откровенно рассказал о списании со службы. Музыкант призвал общество обращать больше внимания на "невидимые травмы" и психологические проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные.

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О персоне: Олег Скрипка

Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт.

Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

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