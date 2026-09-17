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"Звонили посреди ночи": известный артист рассказал о попытках россиян повлиять на него

Виталий Кирсанов
17 сентября 2026, 10:40
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Богдан Бенюк отметил, что предложений перейти работать в российский кинематограф ему фактически не поступало.
Богдан Бенюк рассказал о попытках россиян повлиять на него
Богдан Бенюк рассказал о попытках россиян повлиять на него / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beniukofficial/

Кратко:

  • Богдан Бенюк вспомнил, что ему могли звонить посреди ночи
  • Актеру предлагали провести время в городах РФ

Народный артист Украины Богдан Бенюк рассказал о попытках представителей России повлиять на него и изменить его гражданскую позицию. По словам актера, особенно активно его пытались "обрабатывать" в период, когда он был народным депутатом Верховной Рады VII созыва от партии "Свобода".

В интервью проекту SLAWA LIFE Бенюк отметил, что предложений перейти работать в российский кинематограф ему фактически не поступало. Однако во время депутатской деятельности он неоднократно сталкивался с попытками заинтересовать его поездками и отдыхом в России.

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Актер вспомнил, что ему могли звонить даже посреди ночи и предлагать провести время в Санкт-Петербурге или других городах РФ.

"Выбор всё время нужно делать. Ты либо ску**ишься на каком-то этапе, либо нет. А кривизна эта в жизни случается очень часто. Меня "бомбили" (россияне. – ред.), когда я был депутатом 7-го созыва. Там же влияли любым образом. Звонили посреди ночи, приглашали тебя на отдых в Санкт-Петербург, еще куда-то. Ну, обрабатывали. Кто-то, может, поддавался, а кто-то – нет, такое дело", – рассказал артист.

При этом Бенюк подчеркнул, что каких-либо других серьезных предложений со стороны России он не получал. Он также вспомнил период работы на российском кинорынке, отметив, что даже тогда продолжал сниматься в проектах украинских режиссеров.

В частности, актер работал с львовским режиссером Андреем Кавуном. После 2014 года Кавун прекратил сотрудничество со страной-агрессором и сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Бенюк также подчеркнул, что о человеке следует судить прежде всего по его поступкам, а не словам. По словам артиста, это особенно важно для него как для дедушки пятерых внуков.

"Если сложить поступки, которые каждый человек делает, то по ним можно понять, кто он есть. Не словами обсуждать, а по поступкам, которые человек совершил. У меня есть пятеро внуков. И как дед поступит в любой ситуации, они потом будут радоваться, что их дед – Богдан Бенюк, или будут сторониться этого", – отметил актер.

Богдан Бенюк рос
Богдан Бенюк / Инфографика: Главред

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О персоне: Богдан Бенюк

Богдан Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины (1996). Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, сообщает Википедия. Фильмография артиста насчитывает более 70 теле- и киноработ (с 1978 года).

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