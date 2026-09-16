Гарри и Меган пришлось срочно забрать детей из британской школы — детали

Герцоги Сассекские были вынуждены сменить учебное заведение для Арчи и Лилибет.

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Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Вы узнаете:

Почему Гарри и Меган решили забрать детей из школы

Какая опасность грозит Арчи и Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл перевели своих детей в новую школу всего через несколько дней после начала учебного года. Причиной стала угроза безопасности Арчи и Лилибет из-за лондонского трафика, сообщает Sky News.

Переезд семьи из США в Великобританию в прошлом месяце сопровождается пристальным вниманием и сложностями в организации безопасного перемещения. Официальный представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил, что решение было принято после консультаций со службой безопасности.

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Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

"Решение о переводе детей в другую школу было принято после обсуждения с командой безопасности семьи практических аспектов их текущих договоренностей. Родители остаются невероятно благодарны всем учителям и персоналу за любовь, заботу и усилия, которые они проявили. Это решение ни в коем случае не должно интерпретироваться как отражение работы школы или исключительной заботы, которую дети там получали", - заявил представитель пары.

Ситуация усугубилась тем, что как минимум один раз машина охраны потеряла из виду основной автомобиль с детьми из-за дорожных пробок. Кроме того, дополнительной уязвимостью стала утечка личного номера Меган Маркл из родительского чата в WhatsApp, скриншоты которого попали в сеть. Инсайдеры уверяют, что из-за этих трудностей принц и принцесса могут стать легкой мишенью для злоумышленников.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в Великобритании / фото: instagram.com, meghan

"Команда безопасности семьи не смогла оперативно обеспечить защищенный проезд в условиях утренних заторов. В плотном трафике кортежу крайне сложно держаться вместе, что создает идеальные условия для потенциальных злоумышленников, знающих постоянный маршрут семьи", - передают инсайдеры The Telegraph.

Супруги уже занимаются поиском более подходящего варианта. Арчи и Лилибет успели посетить день открытых дверей в другой частной школе поблизости, а сам принц Гарри уже был замечен на территории нового учебного заведения.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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