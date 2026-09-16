"На фоне усиленных атак": Джоли эмоционально высказалась о визите в Украину

Вы узнаете:
- Зачем Анджелина Джоли посетила Харьков и Карпаты
- Какие впечатления оставил у актрисы визит в Украину
Голливудская актриса Анджелина Джоли приоткрыла завесу тайны над своим секретным визитом в Украину, который состоялся в конце лета. На своей странице в Instagram звезда опубликовала большой пост, где поделилась впечатлениями от поездки в Харьков и Карпаты, а также восхитилась стойкостью украинцев.
Актриса лично увидела, как дети возвращаются к учебе в условиях постоянных обстрелов. В Харькове, расположенном близко к границе, классы обустроили прямо на станциях метро и в подземных школах на глубине трех этажей.
"В то время как дети в Украине возвращаются к учебе на фоне усиленных атак на гражданское население и инфраструктуру, я встретилась с учителями, тренерами и соседями, благодаря которым дети могут продолжать учиться в безопасности. Харьков расположен близко к российской границе и подвергается ударам почти каждый день, поэтому учебные классы были построены внутри станций метро. Другие школы - полностью подземные, где маленькие дети учатся читать на глубине трех этажей", - написала Джоли.
Звезда посетила студию Caramel Studio на Северной Салтовке, где дети продолжают тренироваться во время тревог, а также арт-студию Aza Nizi Maza, работающую под землей с 2022 года.
В Карпатах Джоли побывала в Gen.Camp Family от организации Gen.Ukrainian, помогающей семьям освобожденных из плена военных. Актриса пообщалась с женщинами, которые годами самостоятельно растили детей, ожидая возвращения мужей. Особую роль в поездке сыграл сын актрисы - Нокс. Юноша провел для детей участников программы специальное занятие по тайскому боксу.
Особое место в публикации актрисы заняла трагическая история украинского волонтера и основателя организации "Плацдарм" Алексея Юкова. Джоли отдельно выразила сочувствие семье погибшего героя, который отдал жизнь ради того, чтобы павшие защитники вернулись домой.
"Мы также почтили память Алексея Юкова, основателя организации "Плацдарм", который посвятил жизнь эвакуации, идентификации и возвращению тел павших воинов их семьям. Он погиб, выполняя эту работу на передовой в августе", - поделилась звезда.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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