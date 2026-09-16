"На фоне усиленных атак": Джоли эмоционально высказалась о визите в Украину

Голливудская актриса рассказала миру о реалиях жизни в Украине.

https://stars.glavred.info/na-fone-usilennyh-atak-dzholi-emocionalno-vyskazalas-o-vizite-v-ukrainu-10797038.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли посетила Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анджелина Джоли, okumena

Вы узнаете:

Зачем Анджелина Джоли посетила Харьков и Карпаты

Какие впечатления оставил у актрисы визит в Украину

Голливудская актриса Анджелина Джоли приоткрыла завесу тайны над своим секретным визитом в Украину, который состоялся в конце лета. На своей странице в Instagram звезда опубликовала большой пост, где поделилась впечатлениями от поездки в Харьков и Карпаты, а также восхитилась стойкостью украинцев.

Актриса лично увидела, как дети возвращаются к учебе в условиях постоянных обстрелов. В Харькове, расположенном близко к границе, классы обустроили прямо на станциях метро и в подземных школах на глубине трех этажей.

видео дня

Анджелина Джоли в Харькове / фото: instagram.com, Анджелина Джоли, okumena

"В то время как дети в Украине возвращаются к учебе на фоне усиленных атак на гражданское население и инфраструктуру, я встретилась с учителями, тренерами и соседями, благодаря которым дети могут продолжать учиться в безопасности. Харьков расположен близко к российской границе и подвергается ударам почти каждый день, поэтому учебные классы были построены внутри станций метро. Другие школы - полностью подземные, где маленькие дети учатся читать на глубине трех этажей", - написала Джоли.

Звезда посетила студию Caramel Studio на Северной Салтовке, где дети продолжают тренироваться во время тревог, а также арт-студию Aza Nizi Maza, работающую под землей с 2022 года.

Сын Джоли потренировался с украинскими детьми / фото: instagram.com, Анджелина Джоли, okumena

В Карпатах Джоли побывала в Gen.Camp Family от организации Gen.Ukrainian, помогающей семьям освобожденных из плена военных. Актриса пообщалась с женщинами, которые годами самостоятельно растили детей, ожидая возвращения мужей. Особую роль в поездке сыграл сын актрисы - Нокс. Юноша провел для детей участников программы специальное занятие по тайскому боксу.

Особое место в публикации актрисы заняла трагическая история украинского волонтера и основателя организации "Плацдарм" Алексея Юкова. Джоли отдельно выразила сочувствие семье погибшего героя, который отдал жизнь ради того, чтобы павшие защитники вернулись домой.

Анджелина Джоли с сыном в Харькове / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

"Мы также почтили память Алексея Юкова, основателя организации "Плацдарм", который посвятил жизнь эвакуации, идентификации и возвращению тел павших воинов их семьям. Он погиб, выполняя эту работу на передовой в августе", - поделилась звезда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Катерина Бужинская рассказала о конфликте и завершении дружбы с Таисией Повалий и Игорем Лихутой. Певица призналась, что они перестали общаться из-за конкуренции после ее победы на премии "Человек года" в 1999 году.

Также Настя Каменских записала видео в ответ на хейт из-за интервью россиянке Екатерине Гордеевой. Певица заявила, что идеальных людей не существует, а стремление соответствовать чужим ожиданиям лишь губит ее личность.

Читайте также:

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред