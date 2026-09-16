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Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыки

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 00:31
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За исполнение композиции "The Thrill Is Gone" Би Би Кинг получил премию "Грэмми" в 1971 году в категории "Лучшее мужское R&B-вокальное исполнение".
Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыки
Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bbking

Кратко:

  • Песня рассказывает о завершении любовных отношений и состоянии человека
  • Авторами оригинальной песни были Рой Хокинс и Рик Дарнелл
  • Именно интерпретация Би Би Кинга получила мировую известность

Композиция "The Thrill Is Gone" в исполнении американского блюзового музыканта Би Би Кинга считается одной из знаковых песен с выдающимся гитарным соло.

Как пишет Parade, композиция была создана в 1969 году и впоследствии вошла в список лучших гитарных соло всех времен. При этом авторами оригинальной песни были Рой Хокинс и Рик Дарнелл, написавшие ее еще в 1951 году. Однако именно интерпретация Би Би Кинга получила мировую известность.

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Песня рассказывает о завершении любовных отношений и состоянии человека, который понимает, что прежние чувства исчезли. Композиция быстро завоевала популярность: она поднялась до 15-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100 и заняла третье место в R&B-чарте.

Гитарное мастерство Би Би Кинга на протяжении его карьеры неоднократно отмечалось музыкальными наградами. Исполнение "The Thrill Is Gone" стало еще одной важной частью его творческого наследия и укрепило репутацию одного из выдающихся блюзовых гитаристов. В своей музыке Кинг сочетал элементы мемфисского, современного и соул-блюза.

"Темы смирения и эмоционального истощения нашли отклик у тысяч слушателей", - отмечали критики. За исполнение композиции Би Би Кинг получил премию "Грэмми" в 1971 году в категории "Лучшее мужское R&B-вокальное исполнение".

Спустя десятилетия "The Thrill Is Gone" продолжает сохранять статус классики. Песня остается востребованной и сегодня: на Spotify она набрала более 112 миллионов прослушиваний и продолжает звучать на радиостанциях по всему миру.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Би Би Кинг

Би Би Кинг (B.B. King, настоящее имя - Райли Би Кинг) - легендарный американский блюзовый гитарист, певец и автор песен, признанный во всем мире "Королем блюза".

Музыкант прожил 89 лет (16 сентября 1925 - 14 мая 2015) и сформировал уникальный стиль исполнения, который повлиял на целые поколения рок- и блюз-исполнителей.

Кинг разработал утонченную технику гитарного соло, основанную на плавных подтяжках струн (бендах) и виртуозном вибрато. Его манера игры мгновенно узнаваема: гитара в его руках буквально "разговаривала" и "пела".

Свою культовую черную гитару Gibson музыкант ласково называл Люсиль. По легенде, он вынес ее из горящего танцзала, где двое мужчин устроили драку из-за женщины по имени Люсиль. С тех пор это имя носили все его основные инструменты.

Журнал Rolling Stone поставил его на 6-е место в списке "100 лучших гитаристов всех времён". Кинг завоевал 15 премий "Грэмми" (включая награду за жизненные достижения) и был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Визитной карточкой музыканта стала композиция "The Thrill Is Gone" (1969), соло в которой считается одним из лучших гитарных соло в истории музыки.

Кинг выступал практически до самого конца жизни. В свои золотые годы он мог давать до 300 концертов за год, путешествуя по всему миру.

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