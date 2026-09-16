За исполнение композиции "The Thrill Is Gone" Би Би Кинг получил премию "Грэмми" в 1971 году в категории "Лучшее мужское R&B-вокальное исполнение".

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Хит 1969 года с одним из самых известных гитарных соло вошел в историю музыки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bbking

Кратко:

Песня рассказывает о завершении любовных отношений и состоянии человека

Авторами оригинальной песни были Рой Хокинс и Рик Дарнелл

Именно интерпретация Би Би Кинга получила мировую известность

Композиция "The Thrill Is Gone" в исполнении американского блюзового музыканта Би Би Кинга считается одной из знаковых песен с выдающимся гитарным соло.

Как пишет Parade, композиция была создана в 1969 году и впоследствии вошла в список лучших гитарных соло всех времен. При этом авторами оригинальной песни были Рой Хокинс и Рик Дарнелл, написавшие ее еще в 1951 году. Однако именно интерпретация Би Би Кинга получила мировую известность.

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Песня рассказывает о завершении любовных отношений и состоянии человека, который понимает, что прежние чувства исчезли. Композиция быстро завоевала популярность: она поднялась до 15-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100 и заняла третье место в R&B-чарте.

Гитарное мастерство Би Би Кинга на протяжении его карьеры неоднократно отмечалось музыкальными наградами. Исполнение "The Thrill Is Gone" стало еще одной важной частью его творческого наследия и укрепило репутацию одного из выдающихся блюзовых гитаристов. В своей музыке Кинг сочетал элементы мемфисского, современного и соул-блюза.

"Темы смирения и эмоционального истощения нашли отклик у тысяч слушателей", - отмечали критики. За исполнение композиции Би Би Кинг получил премию "Грэмми" в 1971 году в категории "Лучшее мужское R&B-вокальное исполнение".

Спустя десятилетия "The Thrill Is Gone" продолжает сохранять статус классики. Песня остается востребованной и сегодня: на Spotify она набрала более 112 миллионов прослушиваний и продолжает звучать на радиостанциях по всему миру.

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О персоне: Би Би Кинг Би Би Кинг (B.B. King, настоящее имя - Райли Би Кинг) - легендарный американский блюзовый гитарист, певец и автор песен, признанный во всем мире "Королем блюза". Музыкант прожил 89 лет (16 сентября 1925 - 14 мая 2015) и сформировал уникальный стиль исполнения, который повлиял на целые поколения рок- и блюз-исполнителей. Кинг разработал утонченную технику гитарного соло, основанную на плавных подтяжках струн (бендах) и виртуозном вибрато. Его манера игры мгновенно узнаваема: гитара в его руках буквально "разговаривала" и "пела". Свою культовую черную гитару Gibson музыкант ласково называл Люсиль. По легенде, он вынес ее из горящего танцзала, где двое мужчин устроили драку из-за женщины по имени Люсиль. С тех пор это имя носили все его основные инструменты. Журнал Rolling Stone поставил его на 6-е место в списке "100 лучших гитаристов всех времён". Кинг завоевал 15 премий "Грэмми" (включая награду за жизненные достижения) и был включен в Зал славы рок-н-ролла. Визитной карточкой музыканта стала композиция "The Thrill Is Gone" (1969), соло в которой считается одним из лучших гитарных соло в истории музыки. Кинг выступал практически до самого конца жизни. В свои золотые годы он мог давать до 300 концертов за год, путешествуя по всему миру.



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