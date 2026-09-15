"Слезы не от боли": украинская певица годами скрывала потерю слуха

Благодаря медицине жизнь артистки кардинально изменилась.

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Yagoda рассказала о потере слуха / коллаж: Главред, скрин из видео

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Какие проблемы со слухом были у Yagoda

Как повлияла на состояние певицы операция

Украинская артистка Yagoda впервые призналась, что с самого детства имела серьезные проблемы со слухом. В своем Instagram певица рассказала о долгом пути к выздоровлению.

Годами выступая на больших сценах, снимая клипы и записывая студийные альбомы, певица тщательно скрывала эту тайну не только от публики, но и от близких коллег по шоу-бизнесу. Одним ухом она слышала лишь на 30%, а другим - на 70%.

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Yagoda - проблемы со слухом / фото: instagram.com, Yagoda

"Я молчала, потому что не хотела, чтобы меня жалели или делали мне скидки. Я не хотела, чтобы кто-то воспринимал меня иначе из-за этого. Я просто работала и адаптировалась", - поделилась исполнительница.

Годами певица училась компенсировать нехватку слуха на уровне интуиции и профессиональной привычки. Однако благодаря достижениям современной медицины месяц назад, прямо между выступлениями и премьерой новой песни, артистке провели долгожданную операцию, которая полностью вернула ей слух.

Yagoda после операции / скрин из видео

"Месяц назад, между выступлениями, премьерой песни, мне сделали операцию. Ту, которой я так долго ждала. Это я в больнице. И плачу здесь не от боли, а от радости. Потому что слышать - такая роскошь. Я боролась за слух много лет", - откровенно рассказала артистка.

Возвращение стопроцентного слуха кардинально изменило не только повседневную жизнь артистки, но и ее профессиональную деятельность. Теперь процесс записи новых песен в студии проходит значительно быстрее и легче. Кроме того, Yagoda призналась, что заново переслушивает любимые мировые хиты, открывая в них глубокие и ранее недоступные ей оттенки звучания.

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О персоне: YAGODA YAGODA (Лилия Верес) - украинская певица, композитор и автор песен, сообщает Википедия. После окончания университета она основала собственную музыкальную группу By The Way, а уже в 2018 году начала сольную карьеру под нынешним псевдонимом, дебютировав с чувственным треком "Будь". Свою широкую популярность и признание слушателей исполнительница закрепила в 2023 году, одержав победу в национальном музыкальном проекте "Украинская песня".

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