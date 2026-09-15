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Анита Луценко показала лицо нового избранника - с кем встречается тренер

Кристина Трохимчук
15 сентября 2026, 09:54
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Известная украинская фитнес-тренер поделилась чувственными кадрами в объятиях нового возлюбленного спустя год после завершения гражданского брака.
Анита Луценко показала любимого
Анита Луценко показала любимого / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анита Луценко

Вы узнаете:

  • Анита Луценко показала своего нового избранника
  • Что известно о прошлых отношениях звезды

Популярная украинская фитнес-тренер и инфлюенсер Анита Луценко больше не скрывает перемен в личной жизни. О новом романе звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Спустя почти год после расставания спортсменка откровенно призналась, что ее сердце снова занято. Тренер поделилась серией черно-белых романтических снимков, сделанных на балконе одной из киевских многоэтажек. На кадрах пара нежно обнимается и любуется панорамой столицы.

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Анита Луценко с бойфрендом
Анита Луценко с бойфрендом / фото: instagram.com, Анита Луценко

Хотя Анита не стала скрывать лицо своего избранника от подписчиков, его имя и подробности их знакомства она пока держит в тайне. Публикацию знаменитость оставила без подробных комментариев, лаконично указав лишь геолокацию.

Анита Луценко
Анита Луценко - личная жизнь / фото: instagram.com, Анита Луценко

Предыдущие длительные отношения Аниты Луценко с гражданским мужем Александром Лозовцовым завершились в декабре 2025 года. Тогда спортсменка призналась, что причиной расставания стало угасание чувств. От этого союза тренер воспитывает дочь Мию, которая родилась в 2016 году.

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О персоне: Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

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